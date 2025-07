Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 luglio 2025: Thorne è una furia, Ridge gli deve delle spiegazioni!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 2 luglio 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Thorne è una furia. Ridge gli deve delle spiegazioni, ora più che mai!

Ridge ha dato il consenso affinché Eric sia operato ma il suo tentennamento non è rimasto inosservato. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 luglio 2025, alle ore 13.50 su Canale5, ci rivelano che Thorne continuerà ad attaccare suo fratello e ad accusarlo di aver quasi lasciato morire il loro padre. Lo stilista dovrà delle spiegazioni al suo consanguineo e dovrà farlo prima che il loro confronto mostri le ruggini che da tempo ci sono tra i fratelli. Nel mentre in sala operatoria, Bridget e Finn cercheranno di fare il miracolo mentre alla Forrester tutti attenderanno notizie sul patriarca.

Beautiful Anticipazioni 2 luglio 2025: Thorne se la prende con Ridge

Ridge ha quasi staccato le macchine a Eric e questa decisione ha fatto saltare Donna, Brooke e Steffy, che lo hanno pregato di cambiare idea. Ma la scelta di non procedere con altre cure ha anche fatto infuriare Thorne, arrivato in ospedale proprio nel momento clou. Il Forrester non riesce a capacitarsi del fatto che suo fratello avrebbe lasciato morire il loro adorato padre e vuole immediate spiegazioni. Ridge cercherà di calmarlo e gli chiederà di ascoltarlo ma soprattutto gli racconterà di come il loro papà abbia chiesto, in un documento ufficiale, di non essere sottoposto a cure palliative e che avrebbero potuto prolungare la sua sofferenza. Da qui la scelta di non permettere a Finn di provare la cura sperimentale.

Thorne e Ridge di nuovo rivali? Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Thorne è sinceramente preoccupato per suo padre e la notizia della sua morte, unita al fatto che suo fratello Ridge avrebbe staccato la spina, lo hanno fatto inferocire. Il designer della Forrester International finirà per tirare fuori tutto il risentimento per suo fratello, anzi fratellastro, che ha sempre goduto dell’amore e della stima di Eric più di lui, che è suo primo e vero figlio naturale. Possibile che la rivalità tra i due possa riaccendersi oppure si tratterà di uno sfogo momentaneo, dato dalla terribile ansia che tutti stanno affrontando in queste ore?

Beautiful: Bridget e Finn all’opera, salveranno Eric

Bridget e Finn stanno operando Eric e sperano che la cura sperimentale trovata dal marito di Steffy funzioni. I due sono medici esperti e sono anche molto felici di collaborare e di mettere a disposizione, l’un l’altra, le proprie capacità e conoscenze. Riusciranno a salvare il patriarca? Insieme faranno quel miracolo che tutti aspettano? Intanto alla Forrester, RJ continuerà a passare il suo tempo in compagnia di Luna, che lo sta consolando. Tra i due ragazzi c’è un rapporto bellissimo e sono tante le confessioni che fioccheranno.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.