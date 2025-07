Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° luglio 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° luglio 2025 - Finn darà immediate disposizioni alla sua équipe di preparare la sala operatoria. Il dottore non vorrà perdere tempo e sarà molto contento quando Bridget, accorsa in ospedale insieme a Thorne, gli chiederà di poterlo assistere e di dargli una mano per il delicato intervento sperimentale che sta per provare per la prima volta. Intanto alla Forrester RJ e Luna ribadiranno quanto sono contenti di aver potuto lavorare con Eric ed elogeranno il suo gran cuore. Tutto questo sotto gli occhi vigili e commossi di Poppy... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 1° luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 1° luglio 2025 - al termine di una cena tra amici, Ender ed Halit, che si erano mostrati una coppia perfetta davanti agli altri, restano soli, e le crepe del loro rapporto iniziano a vedersi. Poi, l'uomo invita Yiliz, divenuta la loro cameriera, a fare un giro in elicottero per andare a visitare una delle sue aziende. Nel corso della giornata, la giovane vive un sogno ad occhi aperti: Halit, che la tratta con grande rispetto, la porta a pranzo un elegante ristorante e la fa riaccompagnare a casa dall'autista. Al contempo, Zeynep si sta confidando con una collega in merito alle sue difficoltà economiche, senza rendersi conto che Alihan è in ascolto. Quest'ultima prende una decisione inaspettata, dimostrandosi attento e generoso... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 1° luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 1° luglio 2025 - Bahar sta manifestando sempre più di frequente dei malori. Intanto, Sirin è molto preoccupata che Enver abbia trovato il suo numero sul telefono di Sarp, e così si rivolge ad Hatice: la sua paura è che la verità venga a galla. Indagando, la donna scopre che il marito ha mandato il cellulare a Bahar; in preda al panico, si reca al laboratorio per cercarlo prima che sia tardi. Il piccolo Doruk, invece, ha visto con la madre un volantino su un cane scomparso, e così fugge da scuola per provare a rintracciarlo, ma si perde al mercato. Bahar viene allertata, e si precipita a cercarlo, quando s'imbatte in Hatice davanti al laboratorio. Allora le due si mettono a cercare il bimbo insieme... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 1° luglio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 1° luglio 2025 - Yagmur, Bedri e le loro famiglie si stanno preparando per il loro grande giorno. L'ansia di Nese è talmente tanto forte che pretende che la figlia indossi un giubbotto antiproiettili, convinta che al matrimonio accadrà qualcosa di brutto. Intanto, Aslan fa un discorsetto al cugino. Devin, invece, ha un commovente confronto con sua sorella. Poi, arriva il momento in cui Bedri vede Yagmur vestita da sposa, e l'emozione di tutti i presenti e palpabile. E mentre i Soykan festeggiano, Ceyrek, in ospedale, viene a sapere della loro riunione di famiglia ed inizia ad elaborare il suo piano di vendetta... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 1° luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° luglio 2025 - alla tenuta è scoppiato il caso fuga di Margarita. Ayala e Martina si interrogheranno su dove sia finita la donna e cercheranno spiegazioni ovunque. Il conte pungolerà Lorenzo, che sembra essere l’ultima persona ad averla vista, mentre Martina chiederà informazioni a Cruz. Sua zia le rivelerà di aver ricevuto una lettera da sua madre e di avere tutte le risposte che cerca. Intanto Don Romulo riceverà la visita di Pia e si renderà conto del fatto che il suo amico e collega non sta per nulla bene e che la sua salute è peggiorata. Il maggiordomo le confiderà di aver davvero ucciso lui Don Gregorio e di averlo fatto per liberarsi di un uomo pericoloso, senza scrupoli e incapace di fermarsi... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

