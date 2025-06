La Promessa Anticipazioni 1° luglio 2025: Ayala e Martina senza parole, Margarita è fuggita per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Ayala e Martina cercano spiegazioni. Dov'è finita Margarita?

Alla tenuta è scoppiato il caso fuga di Margarita. Nella puntata de La Promessa in onda il 1° luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Ayala e Martina si interrogheranno su dove sia finita la donna e cercheranno spiegazioni ovunque. Il conte pungolerà Lorenzo, che sembra essere l’ultima persona ad averla vista, mentre Martina chiederà informazioni a Cruz. Sua zia le rivelerà di aver ricevuto una lettera da sua madre e di avere tutte le risposte che cerca. Intanto Don Romulo riceverà la visita di Pia e si renderà conto del fatto che il suo amico e collega non sta per nulla bene e che la sua salute è peggiorata. Il maggiordomo le confiderà di aver davvero ucciso lui Don Gregorio e di averlo fatto per liberarsi di un uomo pericoloso, senza scrupoli e incapace di fermarsi. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 1° luglio 2025: Dov’è finita Margarita?

La tenuta si sveglierà con un terribile punto di domanda: dov’è finita Margarita? La donna ha abbandonato La Promessa di nascosto e solo Cruz sa tutta la verità. La marchesa avrà in mano la lettera che la cognata le ha lasciato e in cui le ha spiegato i motivi per cui ha deciso di allontanarsi, rinunciando per sempre alle nozze con Ayala e affidandole Martina. La moglie di Don Alonso è molto soddisfatta delle azioni della sua antica rivale e non vede l’ora di vedere il viso stupefatto del conte, la cui presenza ha cominciato a dare ai nervi pure a lei. Ma Cruz terrà ancora per sé questo segreto e lascerà che tutti cerchino Margarita e spiegazioni sulla sua assenza.

Martina scopre il piano di sua madre, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Ayala vorrà immediate spiegazioni sull’assenza di Margarita e non potrà credere che se ne sia andata senza dirgli nulla. La donna aveva già annullato le loro nozze ma non credeva certo che avrebbe deciso di abbandonarlo. Il conte chiederà a chiunque, dai nobili alla servitù, e pungolerà Don Lorenzo, che sembrerà essere l’ultimo ad averla vista in giro per i corridoi della villa. Martina domanderà aiuto a sua zia e Cruz sarà felice di dirle di sapere ogni cosa; la marchesa la informerà della lettera e del suo contenuto e le prometterà di proteggerla rispettando quanto richiesto dalla sua mamma, che ha preso questa decisione per non farla più soffrire a causa di Ignacio.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo confessa la verità a Pia

Mentre alla tenuta continueranno le ricerche di Margarita o meglio si proseguirà a capire perché se ne sia andata, Pia andrà a fare visita a Don Romulo. La cameriera si renderà conto che l’uomo sta sempre più male e che la sua salute è peggiorata. Il maggiordomo cercherà di essere forte davanti a lei e troverà il momento e il coraggio di confessarle di aver ucciso lui Don Gregorio e di averlo dovuto fare per proteggere tutti da un uomo pericoloso e capace di fare del male a chiunque, non solo a lei e al piccolo Diego.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 29 giugno al 5 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.