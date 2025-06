Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° luglio 2025: Bridget opererà Eric insieme a Finn!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° luglio 2025 su Canale5, Bridget chiederà a Finn di operare Eric insieme a lui. I due dottori salveranno il Forrester? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° luglio 2025, alle ore 13.40 su Canale5, Finn darà immediate disposizioni alla sua équipe di preparare la sala operatoria. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il dottore non vorrà perdere tempo e sarà molto contento quando Bridget, accorsa in ospedale insieme a Thorne, gli chiederà di poterlo assistere e di dargli una mano per il delicato intervento sperimentale che sta per provare per la prima volta. Intanto alla Forrester RJ e Luna ribadiranno quanto sono contenti di aver potuto lavorare con Eric ed elogeranno il suo gran cuore. Tutto questo sotto gli occhi vigili e commossi di Poppy. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Eric può essere operato

Ridge ha cambiato idea e ha dato l’ok a Finn a procedere con l’operazione. Il Forrester ha deciso di lasciare che suo genero provi a salvare il suo papà, consapevole che non c’è alcuna certezza che l’intervento e la cura sperimentale possano funzionare. Lo stilista non ha purtroppo molto alternative e possiede solo la speranza che suo genero faccia il miracolo che tutta la sua famiglia desidera accada. Finn prometterà di fare tutto quello che è in suo potere e di occuparsi di Eric come fosse suo padre o suo nonno. E lo farà davvero!

Bridget aiuterà Finn, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful del 1° luglio 2025

Finn darà immediate disposizioni affinché la sala operatoria sia preparata velocemente e non si perda più tempo. Il dottore saluterà Steffy, Ridge, Brooke e Donna e sarà pronto ad andare a lavarsi. Bridget e Thorne arriveranno proprio in quel momento. La Forrester scoprirà che Ridge ha dato l’ok all’intervento e chiederà al Finnegan di poterlo assistere e aiutare. Il medico sarà molto contento di dirle di sì ed entrambi spariranno dietro le porte della sala d’operatoria, pronti a salvare la vita al grande Eric Forrester.

Beautiful: RJ e Luna lodano Eric

Mentre all’ospedale Bridget e Finn cominceranno l’operazione, alla Forrester Creations RJ e Luna continueranno a parlare di Eric e del suo grande cuore. I due ragazzi saranno molto felici di aver potuto lavorare con il Forrester e racconteranno a Poppy, arriva poco prima, di quanto siano stati privilegiati ad avere a che fare con un professionista così preparato ma anche con un uomo che, con la sua dolcezza e con il suo amore, ha creato una grande famiglia unita e un vero impero nella moda.

