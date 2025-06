La forza di una donna Anticipazioni 1° luglio 2025: Sirin nel panico, Hatice "in missione" per conto suo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 1° luglio 2025 su Canale 5, ci svelano che Hatice si mette subito in moto per cercare di aiutare Sirin...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° luglio 2025 alle 15:10, Bahar sta manifestando sempre più di frequente dei malori. Intanto, Sirin è molto preoccupata che Enver abbia trovato il suo numero sul telefono di Sarp, e così si rivolge ad Hatice: la sua paura è che la verità venga a galla. Indagando, la donna scopre che il marito ha mandato il cellulare a Bahar; in preda al panico, si reca al laboratorio per cercarlo prima che sia tardi. Il piccolo Doruk, invece, ha visto con la madre un volantino su un cane scomparso, e così fugge da scuola per provare a rintracciarlo, ma si perde al mercato. Bahar viene allertata, e si precipita a cercarlo, quando s'imbatte in Hatice davanti al laboratorio. Allora le due si mettono a cercare il bimbo insieme...

La forza di una donna: Nisan fa una spiazzante richiesta ad Arif...

Bahar appare sempre più stanca e provata. La poverina, estenuata dagli eccessivi e pesanti turni di lavoro, sta manifestando con maggiore frequenza dei preoccupanti malori. Proprio a causa dei suoi innumerevoli impegni e dei suoi allarmanti malesseri, Bahar non è neanche potuta andare alla vendita di beneficienza organizzata dalla scuola insieme ai piccoli Nisan e Doruk. Così, sentendo di non avere altra scelta per togliersi dall'imbarazzo, la bambina si è vista costretta a rivolgersi a qualcun altro, ossia ad Arif, per chiedergli di fingersi suo padre per quel pomeriggio...

Hatice aiuta Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sirin è a dir poco allarmata. La giovane è preoccupata al pensiero che Enver sia riuscito a trovare il suo numero sul telefono di Sarp; temendo che l'uomo possa entrare a conoscenza della verità, Sirin pensa che sia il caso di prendere in mano la situazione, prima che sia troppo tardi. Pertanto, la riccia si rivolge direttamente ad Hatice, e le chiede di aiutarla. La madre, che non può voltarle le spalle, si mette ad indagare e, alla fine, viene a sapere qualcosa di sconvolgente: Enver ha mandato il cellulare in questione a Bahar!

Bahar ed Hatice cercano Doruk insieme, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 1° luglio 2025 de La forza di una donna

Hatice si sta recando in tutta fretta al laboratorio di Bahar per prendere il telefono che le ha mandato Enver prima che lei possa vederlo ed esaminarne il contenuto. Al contempo, il piccolo Doruk, mentre è in compagnia di Bahar, vede un volantino su un cane scomparso. Poco dopo, non riuscendo a togliersi dalla testa quell'animaletto visto in foto, il bambino decide di fuggire da scuola per andare a cercarlo. Peccato che, proprio mentre sta provando a rintracciare il cagnolino smarrito, finisce con il perdersi a sua volta al mercato. Quando viene avvisata della sparizione di Doruk, la madre corre a cercarlo; inaspettatamente, però, Bahar s'imbatte in Hatice, che si trova davanti al laboratorio. Le due si mettono sulle tracce del bambino insieme...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.10.