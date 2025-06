Forbidden Fruit Anticipazioni 1° luglio 2025: Zeynep in difficoltà, Alihan l'aiuta di nascosto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 1° luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep si sfoga con una collega, ed Alihan, in ascolto, decide di tenderle una mano...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 1° luglio 2025 alle 14:10, al termine di una cena tra amici, Ender ed Halit, che si erano mostrati una coppia perfetta davanti agli altri, restano soli, e le crepe del loro rapporto iniziano a vedersi. Poi, l'uomo invita Yiliz, divenuta la loro cameriera, a fare un giro in elicottero per andare a visitare una delle sue aziende. Nel corso della giornata, la giovane vive un sogno ad occhi aperti: Halit, che la tratta con grande rispetto, la porta a pranzo un elegante ristorante e la fa riaccompagnare a casa dall'autista. Al contempo, Zeynep si sta confidando con una collega in merito alle sue difficoltà economiche, senza rendersi conto che Alihan è in ascolto. Quest'ultima prende una decisione inaspettata, dimostrandosi attento e generoso...

Forbidden Fruit: Ender ed Halit ai ferri corti...

Yildiz ha accettato l'allettante proposta di Ender, una donna ricca e raffinata, ma ancor di più scaltra, che le ha chiesto di andare a lavorare presso la sua villa come cameriera. Allora, la giovane si sta recando a casa di Ender, dove quest'ultima abita insieme al marito, Halit, il loro figlioletto, Erim, e le due figlie di lui, Zehra e Lila. Qui, al termine di una cena tra amici, durante la quale Ender ed Halit si sono mostrati una coppia perfetta al cospetto degli altri, i due restano soli, così le crepe del loro rapporto iniziano a vedersi: evidentemente, non vanno d'accordo come vogliono far credere...

Yildiz ammaliata da Halit... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Halit invita Yiliz a trascorrere con lui una giornata molto speciale; lei, ammaliata, accetta. Halit, che la tratta con grande premura e rispetto, la fa fare un giro in elicottero, mezzo con il quale raggiungeranno una delle sue aziende per visitarla. Inoltre, l'imprenditore la porta a mangiare in un ristorante di lusso, e alla fine, la fa riaccompagnare a casa dall'autista. Neanche a dirlo, Yiliz, che ha sempre sognato questo stile di vita, è al settimo cielo... Che la ragazza stia iniziando a nutrire un sentimento nei confronti di Halit?

Alihan aiuta Zeynep di nascosto, nelle Anticipazioni della puntata del 1° luglio 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep ha conosciuto il suo nuovo capo, Alihan, il quale è un imprenditore che ha preso in gestione questa azienda. Dopo un inizio burrascoso, sembra che i due stiano trovando un punto d'incontro. In ufficio, la giovane si sta confidando con una collega in merito alle sue grandi difficoltà economiche. Zeynep, però, non si rende conto che c'è qualcuno che sta origliando la loro conversazione, ossia Alihan. Quest'ultimo, prendendo atto dei problemi della dipendente, dimostra di essere molto generoso, anticipandole di nascosto lo stipendio...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.