The Family Anticipazioni 1° luglio 2025: Yagmur e Bedri si sposano, ma la tragedia è dietro l'angolo...

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 1° luglio 2025 su Canale 5: Yagmur e Bedri diventano moglie e marito, mentre qualcuno trama nell'ombra...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci faranno sgranare gli occhi. Nell'episodio in onda il 1° luglio 2025 alle 16:20, Yagmur, Bedri e le loro famiglie si stanno preparando per il loro grande giorno. L'ansia di Nese è talmente tanto forte che pretende che la figlia indossi un giubbotto antiproiettili, convinta che al matrimonio accadrà qualcosa di brutto. Intanto, Aslan fa un discorsetto al cugino. Devin, invece, ha un commovente confronto con sua sorella. Poi, arriva il momento in cui Bedri vede Yagmur vestita da sposa, e l'emozione di tutti i presenti e palpabile. E mentre i Soykan festeggiano, Ceyrek, in ospedale, viene a sapere della loro riunione di famiglia ed inizia ad elaborare il suo piano di vendetta...

The Family: L'ansia di Nese...

Finalmente il grande giorno di Yagmur e Bedri è arrivato. I due sono emozionati come non mai, e lo stesso si può dire di tutti i loro cari. Tuttavia, la felicità dei parenti ed amici si scontra con l'ansia crescente di Nese, la quale non fa che ripetere che la cosa migliore sarebbe prendere serie precauzioni: è certa che ci sarà una sparatoria, tipico dei matrimoni dei Soykan. Nese arriva al punto di provare ad imporre a Yagmur d'indossare un giubbotto antiproiettili, ma quest'ultima si rifiuta categoricamente di rovinare in questo modo il suo abito da sposa!

Devin e Yagmur si emozionano... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan sta facendo un discorsetto a Bedri. Il primo ci tiene a far sapere al cugino che nel momento in cui diventerà il marito di Yagmur non dovrà preoccuparsi di proteggerla, bensì di amarla incondizionatamente per il resto della sua vita. Dopodiché, si abbracciano in modo fraterno. Parallelamente, Devin e Yagmur, rimaste sole, non riescono a trattenere le lacrime. La sposa è triste perché le sarebbe piaciuto che al suo fianco, in questo giorno tanto importante, ci fosse anche il loro defunto padre; la psicologa le ricorda che il loro papà è con lei, nel suo cuore...

Il matrimonio di Yagmur e Bedri, nelle Anticipazioni della puntata del 1° luglio 2025 di The Family

Bedri bussa alla porta di Yagmur e dà dei soldi ad Asuman per entrare, come da tradizione. Quando lui vede la futura moglie resta senza fiato per quanto è bella, ed i presenti sono commossi per la dolce scena a cui stanno assistendo. Per i Soykan ha inizio la festa, anche perché sono sicuri che non ci sia più nulla da temere: Babur è morto e Ceyrek è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Peccato che la verità sia ben diversa, visto che quest'ultimo non si è messo l'anima in pace: Ceyrek è pronto ad attaccare. Dopo aver sentito in TV la notizia della riunione famigliare dei Soykan al porticciolo turistico per le nozze di Yagmur e Bedri, il malvivente si prepara ad entrare in azione, sempre determinato ad uccidere l'assassino di Ilyas, Aslan...

