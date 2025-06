Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.10, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:20, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 giugno 2025 - Ridge darà a Finn il compito di staccare la spina a suo padre, convinto di doverlo lasciare andare. Steffy, Donna e Brooke cercheranno di fermarlo e di fargli cambiare idea ma lo stilista sarà più che mai determinato ad andare avanti come ha deciso. Le cose cambieranno quando Eric darà un cenno di vita e cercherà di aprire gli occhi, senza però riuscirci. Suo figlio capirà che l’uomo sta cercando di combattere e non potrà proseguire con la sua scelta. Darà quindi al dottor Finnegan l’ok a procedere con l’operazione, nella speranza che suo genero riesca a salvarlo davvero... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama del primo episodio di oggi 30 giugno 2025

Nella prima puntata di Forbidden Fruit di oggi - 30 giugno 2025 - Yildiz e Zeynep sono due sorelle che vivono ad Istanbul, hanno umili origini e grandi ambizioni. Nonostante siano molto diverse caratterialmente, poiché la prima sogna il riscatto sociale, mentre la seconda è un tutt'uno con i suoi principi morali, sono davvero unite. Yildiz lavora in un ristorante di lusso, mentre Zeynep lavora in un'azienda che viene rilevata un affascinante imprenditore, Alihan. In ambito sentimentale, invece, la bionda riceve una delusione dal ricco Metin. Allora, Yildiz decide di accettare la proposta di Ender, una donna benestante e scaltra che vive con il marito Halit, il loro figlio Erim e le figlie di lui, Zehra e Lila... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 30 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 30 giugno 2025 - i piccoli Nisan e Doruk prendono parte ad una vendita di beneficienza che è stata organizzata dalla loro scuola, però Bahar, presa dagli impegni e soprattutto dai suoi problemi di salute, non potrà essere presente. La bambina, in imbarazzo per l'assenza dei genitori, chiede ad Arif di fingersi suo padre per quel pomeriggio. L'ex del giovane, Bersan, neanche a dirlo, sarà molto gelosa di questo coinvolgimento e va su tutte le furie! Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 30 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 30 giugno 2025 - Aslan e Cihan portano avanti il loro piano. Ceyrek recupera il denaro che Babur ha rubato a casa di Kiymet, però durante la sua fuga le banconote prendono fuoco. Nel tentativo di spegnere l'incendio, per evitare di perdere tutto quel denaro, il malvivente si ustiona sia il volto che le mani. Allora Ceyrek viene ricoverato d'urgenza in ospedale, dove viene piantonato giorno e notte. Una volta qui, il delinquente viene a sapere che la famiglia Soykan si riunirà al porticciolo turistico per festeggiare il matrimonio tra Bedri e Yagmur... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 30 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 giugno 2025 - Cruz troverà la lettera di Margarita e scoprirà cosa ha deciso di fare sua cognata. La marchesa leggerà il contenuto della missiva e verrà a conoscenza della fuga della marchesa, decisa a non sposare più Ayala. La moglie di Don Alonso si troverà a occuparsi di Martina, che Margarita le affiderà. Intanto Manuel informerà sua madre di aver deciso di rimanere alla tenuta mentre Vera chiederà a Petra di ritirare le proprie dimissioni e la governante accetterà di riprenderla a lavoro purché lei si occupi delle faccende più pesanti... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

