Forbidden Fruit Anticipazioni Prima Puntata 30 giugno 2025: Yildiz, dopo una grande delusione, riceve un'allettante proposta!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni del Primo Episodio di Forbidden Fruit in onda il 30 giugno 2025 su Canale 5: Yildiz, delusa in amore, incontra Ender che le fa un'allettante proposta lavorativa...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella prima puntata in onda il 30 giugno 2025 alle 14:10, Yildiz e Zeynep sono due sorelle che vivono ad Istanbul, hanno umili origini e grandi ambizioni. Nonostante siano molto diverse caratterialmente, poiché la prima sogna il riscatto sociale, mentre la seconda è un tutt'uno con i suoi principi morali, sono davvero unite. Yildiz lavora in un ristorante di lusso, mentre Zeynep lavora in un'azienda che viene rilevata un affascinante imprenditore, Alihan. In ambito sentimentale, invece, la bionda riceve una delusione dal ricco Metin. Allora, Yildiz decide di accettare la proposta di Ender, una donna benestante e scaltra che vive con il marito Halit, il loro figlio Erim e le figlie di lui, Zehra e Lila...

Tradimento: Yildiz e Zeynep, due sorelle diverse ma unite!

Yildiz e Zeynep sono due sorelle di umili origini che condividono un piccolo appartamento ad Istanbul, e che hanno tanti sogni da realizzare. Le due, nonostante il legame di stretta parentela ed il sincero affetto che nutrono una per l'altra, non potrebbero essere più diverse. Infatti, anche se sono entrambe molto ambiziose, Yildiz, bramosa di riscattarsi socialmente, è pronta a tutto pur di riuscire a raggiungere il suo scopo; al contrario, Zeynep, onesta ed integerrima, vuole centrare i suoi obiettivi, ma senza mai "giocare sporco".

Yildiz delusa da Metin... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz lavora in un ristorante lussuoso, e si sente perfettamente a suo agio in questo ambiente, certa che, prima o poi, smetterà di essere una semplice dipendente e diventerà una cliente di tutto rispetto. Non a caso, la giovane ha messo gli occhi su Metin, un uomo piuttosto ricco e potente che, però, le sta per dare una bella delusione. Metin precisa che tra di loro non potrà mai esserci niente di serio, visto che Yildiz è soltanto una ragazza di umili origini. Amareggiata, Yildiz non esiterà ad accettare l'allettante proposta di una donna tanto benestante quanto scaltra, Ender...

Yildiz accetta l'offerta di Ender, nelle Anticipazioni della puntata del 30 giugno 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz ha accettato la proposta di Ender, ed ora si prepara ad iniziare a prestare servizio come cameriera nella sua villa, dove la signora vive con il marito, Halit, il loro figlioletto Erim, e le due figlie di lui, Zehra e Lila. Nel mentre, Zeynep sta per conoscere il suo nuovo capo, ed il loro approccio sarà a dir poco burrascoso. La mora lavora in un'azienda che è appena stata rilevata da un affascinante uomo d'affari di nome Alihan. Anticipazioni rivelano che l'arrivo di quest'ultimo sconvolgerà la vita di Zeyenp...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.