The Family Anticipazioni 30 giugno 2025: Ceyrek ricoverato, ma è pronto ad attaccare...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 30 giugno 2025 su Canale 5: Ceyrek riporta delle gravi ustioni, quindi viene ricoverato in ospedale. Tuttavia, anche in queste condizioni, pensa soltanto a mettere in atto la sua vendetta...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 28 giugno 2025 alle 16:20, Aslan e Cihan portano avanti il loro piano. Ceyrek recupera il denaro che Babur ha rubato a casa di Kiymet, però durante la sua fuga le banconote prendono fuoco. Nel tentativo di spegnere l'incendio, per evitare di perdere tutto quel denaro, il malvivente si ustiona sia il volto che le mani. Allora Ceyrek viene ricoverato d'urgenza in ospedale, dove viene piantonato giorno e notte. Una volta qui, il delinquente viene a sapere che la famiglia Soykan si riunirà al porticciolo turistico per festeggiare il matrimonio tra Bedri e Yagmur...

The Family: Il piano di Aslan e Cihan...

Aslan e Cihan sono molto concentrati sul loro obiettivo, ossia neutralizzare una volta per tutti gli ultimi nemici rimasti. Proprio per questo motivo, i due hanno escogitato un piano per mettere fuori gioco sia Babur che Ceyrek. Questo piano prevede che l'albanese scopra che a casa di Kiymet si nasconde una grande quantità di soldi, spingendolo così ad intrufolarsi nella villa in questione per commettere il furto; dopodiché, Cihan aiuterà l'altro malvivente a scappare, e, a questo punto, Ceyrek verrà a sapere del furto commesso da Babur e, per riprendersi il denaro, lo ucciderà...

Ceyrek si ustiona... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Il piano finemente architettato da Aslan e Cihan per liberarsi dei loro nemici superstiti procede, e al momento senza alcun intoppo. Ceyrek, infatti, ha appena scoperto che Babur ha derubato Kiymet di tutto il suo denaro, e così si mette sulle su tracce per recuperarlo. Una volta riuscito nell'intento, però, il giovane incappa in un gran bel problema: le banconote in questione prendono improvvisamente fuoco. Con l'obiettivo di salvare i soldi, Ceyrek cerca di estinguere l'incendio, ma finisce con l'ustionarsi gravemente...

Ceyrek in ospedale, nelle Anticipazioni della puntata del 30 giugno 2025 di The Family

Ceyrek si è ustionato le mani e persino delle zone del viso, quindi viene ricoverato d'urgenza. Qui, tra l'altro, viene sorvegliato giorno e notte, poiché il rischio che riesca a fuggire e a commettere un'altra delle sue follie è alto. In effetti, proprio mentre se ne sta disteso sul suo letto d'ospedale in gravi condizioni, il delinquente viene a sapere che a breve la famiglia Soykan si riunirà al porticciolo turistico per festeggiare un importante evento, ovvero il tanto atteso matrimonio di Bedri e Yagmur. Ceyrek è pronto ad agire, ed Anticipazioni rivelano che stavolta la combinerà davvero grossa...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 28 giugno al 6 luglio 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.20, e nel weekend a partire dalle 14:30 circa, sempre su Canale5.