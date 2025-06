La forza di una donna Anticipazioni 30 giugno 2025: Arif spiazzato dalla strana richiesta di Nisan. Ecco di che si tratta...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 30 giugno 2025 su Canale 5. La piccola Nisan lascia Arif di stucco facendogli una richiesta molto particolare...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 30 giugno 2025 alle 15:10, i piccoli Nisan e Doruk prendono parte ad una vendita di beneficienza che è stata organizzata dalla loro scuola, però Bahar, presa dagli impegni e soprattutto dai suoi problemi di salute, non potrà essere presente. La bambina, in imbarazzo per l'assenza dei genitori, chiede ad Arif di fingersi suo padre per quel pomeriggio. L'ex del giovane, Bersan, neanche a dirlo, sarà molto gelosa di questo coinvolgimento e va su tutte le furie!

La forza di una donna: Un'importante occasione per Nisan e Doruk!

Bahar fa davvero del suo meglio per riuscire a strappare sempre un sorriso ai suoi figlioletti, ma alle volte l'impresa è più che ardua. Anzitutto, Nisan sta incontrando qualche difficoltà ad integrarsi a scuola, dove i compagni di classe non sembrano minimamente interessati a giocare con lei. Ora, però, per Nisan e suo fratello Doruk si presenta un'importante occasione per socializzare e, soprattutto, sentirsi finalmente parte di un gruppo. I due prendono parte ad una vendita di beneficienza che è stata organizzata dalla scuola!

Nisan in imbarazzo... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nisan e Doruk sono molto felici di poter prendere parte alla vendita di beneficienza organizzata dalla scuola, anche se le cose non andranno proprio come sperato. I fratelli, infatti, vivono un momento di forte imbarazzo perché sono gli unici ad essere soli: i loro genitori non ci sono. Mentre il loro papà, Sarp, è passato a miglior vita, la loro mamma, Bahar, non può essere presente tanto a causa dei suoi innumerevoli impegni quanto dei suoi problemi di salute. La poverina sta manifestando sempre più di frequente una serie di preoccupanti malesseri...

Arif spiazzato da una richiesta di Nisan, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 30 giugno 2025 de La forza di una donna

Nisan e Doruk sono in difficoltà perché saranno gli unici a non avere al loro fianco la mamma ed il papà durante la vendita di beneficienza organizzata dalla scuola. Allora, alla bambina viene in mente una soluzione. Nisan si reca da Arif, l'unico adulto che conosce che potrebbe essere perfetto per il ruolo, e gli fa una proposta: vorrebbe che fingesse di essere suo padre e quello di Doruk per quel pomeriggio. Che cosa deciderà di fare Arif? Nel mentre, entrata a conoscenza di questo coinvolgimento, l'ex di Arif, Bersan, diventerà gelosissima...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 30 giugno al 4 luglio 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.10.