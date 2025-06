Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 giugno 2025: Eric dà segni di vita e Ridge cambia idea, Finn può operarlo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 giugno 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Ridge cambierà idea e darà a Finn l'ok all'intervento dopo aver visto Eric cercare di aprire gli occhi. Il Forrester senior verrà operato... ma si salverà?

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 giugno 2025, alle ore 13.50 su Canale5, un colpo di scena cambierà tutto. Le anticipazioni ci rivelano che Ridge darà a Finn il compito di staccare la spina a suo padre, convinto di doverlo lasciare andare. Steffy, Donna e Brooke cercheranno di fermarlo e di fargli cambiare idea ma lo stilista sarà più che mai determinato ad andare avanti come ha deciso. Le cose cambieranno quando Eric darà un cenno di vita e cercherà di aprire gli occhi, senza però riuscirci. Suo figlio capirà che l’uomo sta cercando di combattere e non potrà proseguire con la sua scelta. Darà quindi al dottor Finnegan l’ok a procedere con l’operazione, nella speranza che suo genero riesca a salvarlo davvero. Vediamo nel dettaglio cosa succederà dell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Ridge dà ordine a Finn di staccare la spina a Eric

Ridge non cambia idea nemmeno se a pregarlo sono due tra le persone a cui lui tiene di più. Il Forrester è determinato a non far soffrire suo padre e a esaudire i suoi ultimi desideri. Il patriarca ha chiesto di non essere sottoposto a trattamenti che potrebbero farlo soffrire inutilmente e visto che Finn non ha la certezza che la cura sperimentale che ha trovato funzioni, lo stilista non può permettergli di provare - nemmeno se suo genero è propenso a fare un tentativo - e ordinerà di staccare la spina. Le cose però stanno per cambiare, all’improvviso e definitivamente. Sarà una vera gioia per Donna, Brooke e Steffy ma anche una grande ansia per le tre donne e per tutti i Forrester.

Eric dà segni di vita, Ridge cambia idea: ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful del 30 giugno 2025

Ridge darà l’ordine a Finn di staccare la spina e di lasciare che suo padre si spenga dolcemente, senza sottoporlo a ulteriori cure che potrebbero farlo soffrire. Ma prima che il dottore possa spegnere i macchinari, Eric comincerà a dare segni di vita e a cercare di aprire gli occhi. Ridge e tutti i presenti rimarranno senza parole. Il Forrester non se la sentirà più di procedere come aveva in mente di fare e comincerà a riflettere sulla possibilità di procedere con l’operazione, così come Finn gli ha sino a ora consigliato.

Beautiful: Ridge dà a Finn il permesso di operare Eric

Il tentativo di Eric di aprire gli occhi sembrerà a tutti un modo per far capire che il Forrester vuole lottare per vivere. Anche Ridge penserà che suo padre non voglia morire e che abbia in qualche modo sentito di avere una chance per non morire. Per questo motivo e per la felicità di Donna, Steffy e Brooke, darà al genero l’ok a procedere con l’operazione. Il dottore non perderà altro tempo e darà immediate disposizioni che venga preparata la sala operatoria e sarà pronto a dare una gioia a sua moglie e a tutta la sua famiglia, che lo ha accolto calorosamente.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.