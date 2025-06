La Promessa Anticipazioni 30 giugno 2025: Cruz sconvolta dall'addio di Margarita. Ora deve occuparsi lei di Martina!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 giugno 2025 su Rete4 vedremo Cruz leggerà la lettera che Margarita le ha lasciato e sarà sconvolta da quello che sua cognata le dirà e le chiederà... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 30 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Cruz troverà la lettera di Margarita e scoprirà cosa ha deciso di fare sua cognata. La marchesa leggerà il contenuto della missiva e verrà a conoscenza della fuga della marchesa, decisa a non sposare più Ayala. La moglie di Don Alonso si troverà a occuparsi di Martina, che Margarita le affiderà. Intanto Manuel informerà sua madre di aver deciso di rimanere alla tenuta mentre Vera chiederà a Petra di ritirare le proprie dimissioni e la governante accetterà di riprenderla a lavoro purché lei si occupi delle faccende più pesanti.

La Promessa Anticipazioni: Cruz felice che Manuel resti alla tenuta

Manuel ha cambiato idea ed è colpa o merito di Jana. La ragazza ha fatto capire al compagno di non voler lasciare La Promessa sino a quando Curro e i suoi amici saranno là. Loro due dovranno trovare un’altra soluzione e non fuggire per sempre, senza più ritornare. Il marchesino tornerà indietro sui suoi passi e informerà sua madre di voler restare. Cruz sarà molto felice che Jana lo abbia fatto ragionare e la chiamerà per ringraziarla di persona, promettendole di non remarle più contro. La cameriera ne sarà felice ma Maria, che non si fiderà, la spingerà a tenere alta la guardia con la marchesa.

Cruz scopre che Margarita è fuggita, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Cruz sarà felice della decisione di Manuel di rimanere alla tenuta e dovrà ammettere che è tutto merito di Jana. La marchesa si troverà però a gestire un’altra situazione inattesa ovvero la fuga di Margarita. La nobile troverà la lettera che sua cognata le ha lasciato di nascosto e scoprirà che la vedova di Don Fernando ha deciso di annullare le nozze con Ayala, stanca del suo comportamento ambiguo, e di allontanarsi per sempre da lui, senza fargli sapere dove sia finita. Sul viso di Cruz si dipingerà un sorriso soddisfatto e anche in un certo modo intenerito. A farle questo effetto sarà la richiesta di Margarita di occuparsi di Martina e di trattarla come una figlia, come lei ha sempre fatto.

La Promessa Anticipazioni: Vera torna a lavoro ma Petra picchia duro

La duchessa de Carril ha convinto Vera a rimanere alla tenuta anche se sul recuperare il suo rapporto con Lope c’è ancora da lavorare. La giovane cercherà di riavere il suo lavoro e chiederà a Petra di ritirare le sue dimissioni. La governante le permetterà di rientrare nella servitù ma per punirla per aver creato del disagio e per darle una lezione, visto che ha cambiato idea, la costringerà a occuparsi dei lavori più duri. Stoicamente Vera accetterà.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.