Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:00, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 settembre 2025 - Luna e RJ sono una coppia a tutti gli effetti e sono pronti a passare la serata insieme a tutta la loro famiglia. Prima però la Nozawa deve ringraziare sua madre per quello che è successo nella sua vita. Prima di recarsi alla Villa con RJ, la ragazza vorrà incontrare sua madre per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per lei in questo periodo. Per la stagista è merito di Poppy e dei suoi consigli se lei ha preso coraggio e ha cominciato una relazione con il Forrester, che la rende felice come non è mai stata. Intanto alla Forrester Creations, Brooke, Katie, Carter, Ridge ma anche Donna commenteranno le belle notizie arrivate su Eric. Tutti saranno contenti che si sia ripreso ma saranno anche un po’ spaventati che, con la festa che ha in mente, possa stancarsi troppo. Donna approfitterà del momento per rivelare alle sorelle di essere contenta di essere stata accanto al suo amato e di aver sempre sognato di averlo nella sua vita... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 22 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 22 settembre 2025 - Aliha si apre con Zerrin per spiegarle perché si è sposato con Ender. La sorella però non riesce a credere alle sue parole. Inoltre, ciò che sta succedendo grava anche su Lila, che teme di non rivedere più suo zio, e su Erim, che non riesce a capire per quale motivo su madre si comporti così... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 22 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 22 settembre 2025 - Bahar sta per essere operata, ma, durante un confronto con Sirin, resta molto scossa da alcune sue rivelazioni. Intanto, Hatice sta iniziando a farsi delle domande; allora, la donna chiederà una spiegazione alla figlia: dove ha preso tutti quei soldi? Sirin le confesserà di avere un nuovo fidanzato che è ricchissimo... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 22 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 settembre 2025 - Petra ha deciso di raccontare tutto a Santos e stavolta non si fermerà a piccoli dettagli. Vedremo la governante rivelare al valletto che sua madre è viva. La notizia travolgerà il giovane, che si arrabbierà con suo padre talmente tanto da affrontarlo a muso duro. Per il maggiordomo si avvereranno tutti i peggiori incubi e dovrà sperare che le cose non degenerino tanto da portare il ragazzo a voltargli le spalle per sempre. Don Ricardo si troverà spalle al muro... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

