La Promessa Anticipazioni 22 settembre 2025: Petra rivela a Santos tutta la verità su sua madre e scatena il caos!

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 settembre 2025 vedremo Petra confessare a Santos tutta la verità e il ragazzo aggredirà Don Ricardo. Tra padre e figlio ci saranno scintille. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell’episodio della Soap di Rete4.

Petra ha deciso di raccontare tutto a Santos e stavolta non si fermerà a piccoli dettagli. Nella puntata de La Promessa in onda il 22 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, vedremo la governante rivelare al valletto che sua madre è viva. La notizia travolgerà il giovane, che si arrabbierà con suo padre talmente tanto da affrontarlo a muso duro. Per il maggiordomo si avvereranno tutti i peggiori incubi e dovrà sperare che le cose non degenerino tanto da portare il ragazzo a voltargli le spalle per sempre. Don Ricardo si troverà spalle al muro! Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 22 settembre 2025: Petra rivela a Santos tutta la verità

Petra ha deciso di rivelare ogni cosa a Santos e di essere perfidamente sincera. Visto che Don Ricardo, nonostante le sue minacce, non ha ancora fatto il passo che avrebbe dovuto fare, la governante penserà bene di farlo lei. Approfitterà di un momento da sola con il giovane e gli confesserà di sapere tutta la verità su sua madre, che non è morta come gli è sempre stato detto ma è più che mai viva e vegeta. La perfida madre di Feliciano picchierà duro e continuerà dicendo che ad allontanare la donna è stato proprio Don Ricardo, che gli ha mentito per tutta la vita.

Santos aggredisce Ricardo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Santos ascolterà le parole di Petra sconvolto e deluso e la governante metterà a segno il suo nuovo spregevole piano che coinvolge anche Pia. Non si sarebbe mai immaginato che suo padre gli mentisse in questo modo e per così tanto tempo, soprattutto non dopo che lui ha tentato, per diversi anni, di sapere la verità su sua madre. Il giovane vorrà chiarire le cose una volta per tutte e non tratterà la sua ira, affrontando faccia a faccia il suo papà. Santos sarà una furia intrattenibile e Don Ricardo dovrà spiegargli il perché di così tanti anni di menzogne. Peccato però che ora ogni sua scusa non sarà creduta.

La Promessa Anticipazioni: Ricardo rivela a Santos di averlo solo protetto

Don Ricardo si troverà di fronte a suo figlio, furioso come non mai. Il maggiordomo rivelerà a Santos di averlo voluto proteggere da una verità ancora più dura della morte della mamma ovvero della sua fuga con un altro uomo, suo fratello. Peccato però che la presenza di Petra e le sue intromissioni abbiano reso il valletto incapace di credere a suo padre; del resto Don Ricardo gli ha mentito sino a ora, perché dovrebbe cominciare a essere sincero proprio in questo momento?

