Forbidden Fruit Anticipazioni 22 settembre 2025: Alihan si apre con Zerrin, ma lei non gli crede!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 settembre 2025 alle 14:10, Aliha si apre con Zerrin per spiegarle perché si è sposato con Ender. La sorella però non riesce a credere alle sue parole. Inoltre, ciò che sta succedendo grava anche su Lila, che teme di non rivedere più suo zio, e su Erim, che non riesce a capire per quale motivo su madre si comporti così...

Forbidden Fruit: Alihan vuole vendicarsi di Halit...

Alihan sta affrontando un momento a dir poco difficile. Il giovane ha scoperto che la persona responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori, ossia l'amante segreto di sua madre, altri non era che il suo ex cognato Halit. Tra l'altro, così facendo, quest'ultimo pugnalò anche alle spalle suo padre, del quale si professava un grande amico. Dal momento in cui ha appreso questa sconcertante verità, Alihan si è messo in testa di vendicarsi di Halit, il suo nuovo acerrimo nemico, ed ha messo a punto un diabolico piano per fargliela pagare...

Alihan ed Ender marito e moglie... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Alla fine, Alihan ha trovato una valida alleata nella sua guerra personale contro Halit, ossia Ender. Lei, impaziente di assestare il colpo di grazia al suo ex marito, è persino arrivata a proporre al moro di sposarsi, in modo tale che lui potesse entrare in possesso del 5% delle azioni della Falcon Airlines che Halit le aveva ceduto alla nascita del loro figlio Erim. Alihan, seppur un po' titubante, ha accettato. Allora, i due sono convolati a nozze in fretta e furie, ed in gran segreto; poi, Ender è corsa a spifferare a tutti di essere diventata la moglie del ragazzo...

Nessuno riesce a capre per quale motivo Alihan ed Ender si siano sposati. Zerrin, ad esempio, era talmente tanto sconvolta quando lo è venuta a sapere che ha accusato un malore. Ora, il fratello, ancora turbato al pensiero di essere stato tradito dalla persona di cui si fidava di più, sta cercando di spiegarle il motivo che si cela dietro le sue ultime decisioni ed azioni. La donna, però, continua a non comprenderlo davvero. Nel mentre, anche altri stanno soffrendo per i recenti - e sconcertanti - avvenimenti: Lila teme che non rivedrà più suo zio Alihan, mentre Erim non si capacita del perché sua madre Enver si stia comportando in questo modo...

