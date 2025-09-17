Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric sorprende Donna con un Matrimonio lampo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 21 al 27 settembre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful continua ad appassionarci con le storie della famiglia Forrester, sempre più impegnata in intrighi, tradimenti e sfilate di moda. L'appuntamento con la Soap americana è alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì e alle ore 14.00/14.10 il sabato e la domenica sempre su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete degli episodi inediti che vedremo in onda dal 21 al 27 settembre 2025 .

Beautiful Anticipazioni: Luna felice con R.J.

R.J. riceve una telefonata dal nonno che lo lascia sorpreso: Eric è migliorato e ha proposto di festeggiare subito quella sera, invitando anche Luna. Eric, infatti, ha capito che l’unica cosa davvero importante nella vita è l’amore e così approva la relazione tra il nipote e la giovane stagista della Forrester Creations. Nel frattempo, Luna confida a sua madre Poppy che la sua prima notte con R.J. è stata magica. Il merito è tutto di Poppy minimizza perché senza i suoi incoraggiamenti non avrebbe mai trovato il coraggio di buttarsi senza pensare. Arriva la serata dedicata a Eric, che sorprende Donna con un elegante abito bianco della Forrester Creations. Poi arrivano gli ospiti tra cui anche R.J. e Zende, che chiariscono di non avere attriti nonostante l’interesse comune per Luna, che si prepara per l’occasione speciale. Luna è sempre vicina a R.J. ma Zende non smette di osservarla.

Bill è il padre di Luna? Il dubbio nelle nuove puntate di Beautiful

Al ristorante “Il Giardino”, Liam aggiorna Bill sulle condizioni di Eric e gli chiede della sua frequentazione con Poppy. I due, durante un momento molto intimo, sono quasi stati sorpresi da R.J. e Luna, ma nonostante questo lui ha intenzione di rivederla nuovamente al più presto sentendo per lei qualcosa di forte. Poco dopo, sempre al ristorante, Bill e Poppy ammettono il reciproco interesse. Mentre lei confida di essere felice per Luna, vedendola soddisfatta al fianco di R.J., Bill deve chiederle qualcosa: è lui il padre di Luna?

Anticipazioni Beautiful: Eric vuole festeggiare

Temendo per la sua salute, Donna cerca di convincere Eric a rimandare i festeggiamenti ma lui non vuole saperne. Nel frattempo Carter è informato sui miglioramenti di Eric e che l’uomo vuole condividere questa gioia con una festa, alla quale desidera anche la sua presenza. Mentre Carter accetta felice, arriva la sera della festa e Eric accoglie i familiari. Ridge e Donna, tuttavia, tentano nuovamente di convincerlo a rinviare la festa, ma lui non cede. L’uomo, infatti, si sente in forze e ha intenzione di festeggiare, ringraziando tutti per l’aiuto e regalando un particolare abito bianco a Donna. Durante la festa, Eric confida a Ridge di aver avuto una fugace esperienza nell’aldilà che lo ha rasserenato e gli chiede di lasciarlo andare in pace, nel caso si ripetesse questa situazione.

Beautiful Anticipazioni: Eric e Donna si sposano

Donna prende la parola per rendere omaggio a Eric ma lui, emozionatissimo, ribalta la dedica: la festa, infatti, è per lei che con il suo amore ha reso possibile la sua guarigione. Poi, Eric chiede a Donna di sposarlo e lei si commuove accettando. Ma la sorpresa non è finita qua. Eric, infatti, vuole celebrare subito le nozze con Carter a officiare. Ora l’abito bianco regalato da Eric ha un senso, per la sposa ci sono i fiori improvvisati da un vaso e la marcia nuziale riprodotta dal cellulare di Zende. Una cerimonia semplice e improvvisata che unisce due anime legate dal destino.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.