Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025: Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy. Ecco perché

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Luna farà dei ringraziamenti speciali a sua madre. Ecco perché...

Luna e RJ sono una coppia a tutti gli effetti e sono pronti a passare la serata insieme a tutta la loro famiglia. Prima però la Nozawa deve ringraziare sua madre per quello che è successo nella sua vita. Nella puntata di Beautiful in onda il 22 settembre 2025, alle ore 13.50 su Canale5, prima di recarsi alla Villa con RJ, la ragazza vorrà incontrare sua madre per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per lei in questo periodo. Per la stagista è merito di Poppy e dei suoi consigli se lei ha preso coraggio e ha cominciato una relazione con il Forrester, che la rende felice come non è mai stata. Intanto alla Forrester Creations, Brooke, Katie, Carter, Ridge ma anche Donna commenteranno le belle notizie arrivate su Eric. Tutti saranno contenti che si sia ripreso ma saranno anche un po’ spaventati che, con la festa che ha in mente, possa stancarsi troppo. Donna approfitterà del momento per rivelare alle sorelle di essere contenta di essere stata accanto al suo amato e di aver sempre sognato di averlo nella sua vita. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Luna e RJ felici come non mai

Luna e RJ hanno fatto l’amore e ora il loro rapporto è ufficialmente passato alla fase successiva, quello della coppia a tutti gli effetti. I due ragazzi sono molto felici e non vedono l’ora di partecipare alla festa organizzata da Eric, per celebrare la sua guarigione. Gli innamorati non si sono lasciati turbare nemmeno dall’incursione di Zende che ha, un’altra volta, fatto capire di essere interessato a Luna e di essere geloso di suo cugino, per lui fin troppo privilegiato. Lo scontro tra i Forrester non ha guastato il momento intimo e non ha impedito al figlio di Ridge e alla sua compagna di passare una notte focosa.

Luna ringrazia Poppy per la sua felicità, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna ha trovato un amore solido e ha deciso di lasciarsi andare, per la prima volta. La ragazza è molto felice e vuole condividere questo momento con sua madre, che è stata una delle fautrici della sua felicità. Le due si incontreranno prima della serata a Villa Forrester e la stagista ringrazierà Poppy per i suoi consigli e il suo incoraggiamento a seguire il suo cuore. Se non fosse stato per lei forse a quest’ora, lei non avrebbe avuto quello che ha e probabilmente non avrebbe trovato il coraggio di inseguire i suoi sogni.

Beautiful Anticipazioni: Donna tira finalmente un sospiro di sollievo

Eric vuole festeggiare la sua guarigione e desidera che tutta la famiglia si riunisca a Villa Forrester. Ridge, Carter, Katie, Brooke e Donna commenteranno questo bel momento e saranno davvero molto felici per il patriarca ma spereranno anche che non si stanchi troppo. Donna confiderà alle sue sorelle di aver avuto molta paura di perdere il suo amato e di ritrovarsi sola, senza l’uomo della sua vita accanto. La bionda confiderà di aver passato il momento più brutto della sua vita e di essere ancora frastornata. È però contenta di avere il suo orsetto di miele al suo fianco e di essere riuscita a coronare il suo sogno d’amore, che dura da tempo immemore. Brooke e Katie abbracceranno la loro sorellina, contente per lei.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.