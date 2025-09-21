TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 22 settembre 2025: Hatice sconvolta dalla rivelazione di Sirin!
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 22 settembre 2025: Hatice sconvolta dalla rivelazione di Sirin!

Francesca Simone

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 22 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin sta per lasciare Hatice senza parole...

La forza di una donna Anticipazioni 22 settembre 2025: Hatice sconvolta dalla rivelazione di Sirin!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 settembre 2025 attorno alle 16:00, Bahar sta per essere operata, ma, durante un confronto con Sirin, resta molto scossa da alcune sue rivelazioni. Intanto, Hatice sta iniziando a farsi delle domande; allora, la donna chiederà una spiegazione alla figlia: dove ha preso tutti quei soldi? Sirin le confesserà di avere un nuovo fidanzato che è ricchissimo...

La forza di una donna: Sirin si sottopone all'intervento di espianto di midollo...

Alla fine, Sirin ha accettato di donare il midollo a Bahar per salvarle la vita, ma ha preteso qualcosa in cambio. La giovane, infatti, ha fatto una "proposta indecente" a Sarp: lo avrebbe accontentato solo nel caso in cui lui avesse esaudito un suo desiderio. Sarp, ovviamente, non si è potuto sottrarre alla sua richiesta. Così, l'uomo ha accompagnato Sirin in ospedale, dove lei ha dichiarato di essere pronta a sottoporsi all'intervento per l'espianto del midollo che avrebbe portato alla guarigione completa dell'odiata sorellastra...

Sirin turba Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nel momento in cui è entrata a conoscenza del fatto che Sirin fosse pronta a donarle il suo midollo, Bahar è scoppiata a piangere e l'ha sentitamente ringraziata. Purtroppo, però, la mora sta per rendersi conto che la sorellastra non si è improvvisamente "rabbonita": è rimasta la stessa persona spregevole di sempre. Bahar sta per sottoporsi al delicato intervento chirurgico, quando ha uno sconvolgente confronto con Sirin. Quest'ultima le fa delle rivelazioni che turberanno - e non poco - la poverina... Di che cosa si tratterà?

Sirin lascia Hatice senza parole, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 22 settembre 2025 de La forza di una donna

Enver vorrebbe sapere dove sia stata Sirin, la quale, dopo essersene andata via di casa, ha fatto perdere le sue tracce. Hatice, però, è intervenuta per chiedergli di non metterla sotto pressione, per paura che potesse nuovamente sparire di punto in bianco. Tuttavia, ora è lei che ha qualcosa da domandare a Sirin. Hatice chiede alla figlia da dove vengano i vestiti costosi e tutti i soldi che il marito ha trovato in casa; a questo punto, Sirin le spiega di aver trovato un nuovo fidanzato molto ricco che ha il piacere di mantenerla. Come reagirà la madre?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16:00.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni 22 settembre 2025: Petra rivela a Santos tutta la verità su sua madre e scatena il caos!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 22 settembre 2025: Petra rivela a Santos tutta la verità su sua madre e scatena il caos!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 settembre 2025: Nozze a rischio per Adelaide, qualcuno vuole sabotarla!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 settembre 2025: Nozze a rischio per Adelaide, qualcuno vuole sabotarla!
La ricetta della felicità: Cristiana Capotondi e Lucia Mascino presentano la miniserie feel good in arrivo su Rai 1
anticipazioni TV La ricetta della felicità: Cristiana Capotondi e Lucia Mascino presentano la miniserie feel good in arrivo su Rai 1
Chiara Nasti furiosa su Instagram, il duro sfogo: ecco perché
news VIP Chiara Nasti furiosa su Instagram, il duro sfogo: ecco perché
Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta dell'Abruzzo più selvaggio nella puntata di oggi, 21 settembre 2025
anticipazioni TV Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta dell'Abruzzo più selvaggio nella puntata di oggi, 21 settembre 2025
Forbidden Fruit Anticipazioni 22 settembre 2025: Alihan si apre con Zerrin, ma lei non gli crede!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 22 settembre 2025: Alihan si apre con Zerrin, ma lei non gli crede!
Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025: Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy. Ecco perché
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2025: Luna travolta dalla felicità e deve ringraziare Poppy. Ecco perché
Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato
news VIP Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca vuota il sacco sulla partecipazione di Barbara D'Urso: ecco cosa ha rivelato
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV