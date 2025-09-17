TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Forbidden Fruit | Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Anticipazioni TV

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!

Francesca Simone

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 22 al 26 settembre 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 22 al 26 settembre 2025.

Lunedì 22 settembre 2025

Alihan è distrutto perché si sente tradito dalla persona di cui si fidava di più, e così si apre con Zerrin per spiegarle il perché delle sue azioni. Tuttavia, la donna non riesce a comprenderlo fino in fondo. Ciò che sta accadendo, tra l'altro, grava anche su Lila, che teme di non rivedere più suo zio, e su Erim, che non riesce a capire il perché delle azioni di sua madre Ender.

Martedì 23 settembre 2025

Zeynep è la co-direttrice della Falcon Airlines, e si sta insinuando nel suo nuovo ufficio. Intanto, Zerrin, molto turbata, si sta aprendo con Halit, confidandogli che ha avuto un accesa discussione con Alihan durante cui le ha rivelato che lui avrebbe avuto una relazione clandestina con la loro madre. Poi, gli assicura che non ha creduto alle parole del fratello. Hakan, invece, sta confessando a Zeynep che Irem ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione.

Mercoledì 24 settembre 2025

Erim respinge Ender, che è andata a trovarlo all'uscita di scuola. Intanto, Zeynep si reca alla concessionaria di Dundar, ed i due finiscono per avere una dura lite. Nel momento in cui lui viene a sapere qual è la vera identità della giovane, teme che potrebbero esserci delle conseguenze. Yildiz, invece, sta chiedendo ad Halit il permesso di andare a cena fuori con sua sorella e sua cugina. L'imprenditore, benché sembri un po' contrariato, alla fine acconsente.

Giovedì 25 settembre 2025

Nel corso della serata che Yildiz, Zeynep ed Irem stanno trascorrendo fuori, le tre esagerano con l'alcol. Dato che hanno alzato un po' troppo il gomito, in preda all'euforia, Zeynep scrive un messaggio ad Alihan ed Irem ad Hakan. Allarmati, questi ultimi accorrono al ristorante per prenderle e riportarle a casa. Allora, mentre la mora e Yildiz si allontanano con Alihan, la loro cugina se ne va con Hakan. Dato che la bionda rincasa a notte fonda, Halit, furioso, le proibisce di uscire di nuovo da sola.

Venerdì 26 settembre 2025

Erim invita a casa i suoi nuovi amici; Yildiz, infastidita dalla loro maleducazione, li manda via, facendo infuriare il figliastro. Intanto, Dundar si presenta ala Falcon Airlines con alcune auto per porgere le sue scuse a Zeynep. Alihan assiste alla scena e si rende conto che l'uomo è armato. Il moro interviene e la sua ex lo rimette subito al suo posto. Ender, invece, rilascia un'intervista in cui parla del suo recente matrimonio con Alihan proprio davanti a Zeynep.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione
news VIP Pechino Express, nel cast un ex naufrago de L'Isola dei Famosi? L'indiscrezione
Forbidden Fruit Anticipazioni 18 settembre 2025: Yildiz a letto con Kemal?
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 18 settembre 2025: Yildiz a letto con Kemal?
Ballando con le stelle, Milly Carlucci racconta alcuni retroscena sulla partecipazione di Barbara D'Urso e su Pupo svela...
news VIP Ballando con le stelle, Milly Carlucci racconta alcuni retroscena sulla partecipazione di Barbara D'Urso e su Pupo svela...
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025
Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima
news VIP Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima
Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 settembre 2025: Zende e RJ di nuovo in lotta, nessuna pietà tra i Forrester!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 settembre 2025: Zende e RJ di nuovo in lotta, nessuna pietà tra i Forrester!
Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO)
Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric sorprende Donna con un Matrimonio lampo
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Eric sorprende Donna con un Matrimonio lampo
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV