Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 22 al 26 settembre 2025.

Lunedì 22 settembre 2025

Alihan è distrutto perché si sente tradito dalla persona di cui si fidava di più, e così si apre con Zerrin per spiegarle il perché delle sue azioni. Tuttavia, la donna non riesce a comprenderlo fino in fondo. Ciò che sta accadendo, tra l'altro, grava anche su Lila, che teme di non rivedere più suo zio, e su Erim, che non riesce a capire il perché delle azioni di sua madre Ender.

Martedì 23 settembre 2025

Zeynep è la co-direttrice della Falcon Airlines, e si sta insinuando nel suo nuovo ufficio. Intanto, Zerrin, molto turbata, si sta aprendo con Halit, confidandogli che ha avuto un accesa discussione con Alihan durante cui le ha rivelato che lui avrebbe avuto una relazione clandestina con la loro madre. Poi, gli assicura che non ha creduto alle parole del fratello. Hakan, invece, sta confessando a Zeynep che Irem ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione.

Mercoledì 24 settembre 2025

Erim respinge Ender, che è andata a trovarlo all'uscita di scuola. Intanto, Zeynep si reca alla concessionaria di Dundar, ed i due finiscono per avere una dura lite. Nel momento in cui lui viene a sapere qual è la vera identità della giovane, teme che potrebbero esserci delle conseguenze. Yildiz, invece, sta chiedendo ad Halit il permesso di andare a cena fuori con sua sorella e sua cugina. L'imprenditore, benché sembri un po' contrariato, alla fine acconsente.

Giovedì 25 settembre 2025

Nel corso della serata che Yildiz, Zeynep ed Irem stanno trascorrendo fuori, le tre esagerano con l'alcol. Dato che hanno alzato un po' troppo il gomito, in preda all'euforia, Zeynep scrive un messaggio ad Alihan ed Irem ad Hakan. Allarmati, questi ultimi accorrono al ristorante per prenderle e riportarle a casa. Allora, mentre la mora e Yildiz si allontanano con Alihan, la loro cugina se ne va con Hakan. Dato che la bionda rincasa a notte fonda, Halit, furioso, le proibisce di uscire di nuovo da sola.

Venerdì 26 settembre 2025

Erim invita a casa i suoi nuovi amici; Yildiz, infastidita dalla loro maleducazione, li manda via, facendo infuriare il figliastro. Intanto, Dundar si presenta ala Falcon Airlines con alcune auto per porgere le sue scuse a Zeynep. Alihan assiste alla scena e si rende conto che l'uomo è armato. Il moro interviene e la sua ex lo rimette subito al suo posto. Ender, invece, rilascia un'intervista in cui parla del suo recente matrimonio con Alihan proprio davanti a Zeynep.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.