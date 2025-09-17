La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 21 al 27 settembre 2025: Bahar guarita, ma ora rischia a causa di Sarp!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 21 al 27 settembre 2025.

Domenica 21 settembre 2025

Sirin arriva in ospedale con Sarp per sottoporsi all'espianto del midollo. Bahar, commossa, la ringrazia. Intanto, l'uomo sta ascoltando la loro conversazione da lontano; poi decide di tornare da Piril. Tutti festeggiano l'imminente guarigione della giovane. Il piccolo Doruk, invece, continua a pensare di aver visto Sarp in sogno, mentre Nisan gli dice che è accaduto per davvero. Nel frattempo, Hatice chiede ad Enver di non mettere la figlia sotto pressione con le sue domande per paura che ne vada di nuovo. In un secondo momento, Munir incontra Yesim per scoprire qualcosa su Nezir. Durante il loro incontro, lei vede sul suo telefono un messaggio in cui si menziona una misteriosa casa sul lago, e riferisce la notizia all'ex marito.

Lunedì 22 settembre 2025

Bahar sta per sottoporsi al trapianto di midollo, ma, durante un confronto con Sirin, resta molto scossa da alcune sue rivelazioni. Intanto, Hatice si sta domandando da dove vengano i vestiti costosi e tutti quei soldi che ha trovato Enver in casa; allora, donna chiederà una spiegazione alla figlia, che le confesserà di avere un nuovo fidanzato piuttosto facoltoso che vuole mantenerla.

Martedì 23 settembre 2025

Sarp vorrebbe rivedere Bahar, ma quando arriva in ospedale ad attenderlo c'è Ceyda. Intanto, gli scagnozzi di Nezir sono sempre più vicini all'abitazione dell'uomo e di Piril. Una volta giunto alla casa sul lago, Sarp scopre che le guardie del corpo della moglie sono state uccise. Non trovando Piril ed i figlioletti, lui teme che loro siano stati rapiti da Azmi. In realtà, la donna è scappata insieme ai bambini per rintracciare Sirin.

Mercoledì 24 settembre 2025

In ospedale, Ceyda sorprende Bahar mentre chiama Arif di nascosto. Allora, la bionda le dice schiettamente che il barista è senza ombra di dubbio l'uomo perfetto per lei. In seguito, Piril si presenta a casa di Enver ed Hatice per dare loro un'agghiacciante notizia: la loro figlia Sirin ha avuto una relazione con suo marito Sarp, ma anche con suo padre Suat. Il sarto accusa un nuovo malore.

Giovedì 25 settembre 2025

Bahar ha subito un delicato intervento che le ha salvato la vita, ed ora, dopo aver trascorso dei giorni in ospedale, si sta preparando a tornare a casa. Tutti l'aspettano emozionatissimi, impazienti di riabbracciarla. Enver sembra sul punto di rivelare alla poverina che Sarp è ancora vivo, mentre Arif, determinato a sposarla, non è per niente d'accordo con lui. Intanto, Piril torna a casa da Sarp e viene a sapere che cosa è accaduto alla casa sul lago.

Venerdì 26 settembre 2025

Bahar è di nuovo a casa, e riabbraccia i suoi cari. La piccola Nisan non vede l'ora di raccontarle di aver rivisto Sarp, però Enver ed Hatice la convincono ad aspettare un altro po' di tempo per permettere alla madre di continuare a riprendersi in tutta tranquillità dopo l'intervento. Intanto, Yusuf sta provando a far capire ad Arif che, dal suo punto di vista, Bahar e tutti gli altri lo abbiano sempre e solo usato. Il barista, però, non vuole neanche starlo a sentire, ed arriva persino a rivelargli che ha regalato all'amata l'anello appartenuto alla madre.

Sabato 27 settembre 2025

Nezir sta per mettere in atto il suo diabolico piano. Il boss vuole far uscire Sarp, l'assassino di suo figlio Mert, allo scoperto, così decide di seguire il consiglio di Azmi: dovrà usare Bahar, Nisan e Doruk come esca. Allora, il suo braccio destro compie la sua mossa. Azmi prende in affitto un appartamento ubicato vicino a quello della donna per tenerla d'occhio. Coinvolto nell'operazione, Elx mette Munir al corrente di ciò che sta accadendo.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.