La Promessa
La Promessa
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Catalina ha un'emorragia!

Irene Sangermano

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 21 al 27 settembre 2025.

La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 settembre 2025: Catalina ha un'emorragia!

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 21 al 27 settembre 2025 . Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 21 al 27 settembre 2025

Domenica 21 settembre 2025

Grazie a una telefonata di Jana dall’ospedale, Maria Fernandez scopre con sollievo che padre Samuel ha riportato soltanto la frattura di una gamba, la situazione è meno grave del prevista e l’uomo non è in pericolo di vita. La notizia porta gioia tra la servitù de La Promessa, e ai festeggiamenti si uniscono anche Jana e Manuel.

Lunedì 22 settembre 2025

Petra rivela a Santos che sua madre è viva. Come prevedibile Santos si arrabbia e decide di affrontare il padre ma Ricardo cerca di difendersi: ha mentito solo ed esclusivamente per proteggerlo.

Martedì 23 settembre 2025

Romulo spiega a Cruz perché all’epoca non uccise Leocadia. Nel frattempo, Manuel chiede a Cruz di parlare con Catalina per convincerla a non andarsene.

Mercoledì 24 settembre 2025

Improvvisamente Catalina ha un’emorragia: il medico le prescrive riposo assoluto e informa Alonso che la donna è incinta di due gemelli. Petra, invece, incoraggia Santos a indagare ulteriormente per scoprire tutto quello che può sul conto di sua madre.

Giovedì 25 settembre 2025

Lope e Marcelo entrano nella stanza segreta, che appare abbandonata da anni e priva di finestre. Nel frattempo, Donna Pia racconta a Santos una verità dolorosa: fu sua madre Ana, e non il padre, ad abbandonare la famiglia.

Venerdì 26 settembre 2025

Santos ora sa che la madre ha lasciato la famiglia consapevolmente e che suo padre ha ragione: non gli ha mai raccontato nulla della madre Ana per non ferirlo. Come avrebbe reagito da bambino sapendo di essere stato abbandonato dalla madre?

Sabato 27 settembre 2025

Alonso è stato informato dal medico sulla delicata situazione di Catalina che, nonostante la sua testa dura, ora dovrà per forza rimanere a La Promessa se non vuole perdere i suoi due bambini gemelli.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa
La Promessa
Guida TV