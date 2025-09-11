Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 settembre 2025 - vedremo Ridge deciso a capire cosa Thomas abbia in mente. Il Forrester senior vuole comprendere a che punto sia la relazione tra suo figlio e Hope e se davvero i due, prima o poi, concretizzeranno la loro posizione. Thomas informerà il padre di aver chiesto la Logan in moglie e di essere pronto a diventare suo marito, cosa che potrebbe succedere da un momento all’altro, visto come si sono messe le cose tra loro. Peccato però che in mezzo a tutta questa storia ci sia Brooke, che non è per nulla contenta che sua figlia frequenti il suo figliastro. Come finirà? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 11 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 11 settembre 2025 - Alihan atterra ad Istanbul, e ad accoglierlo in aeroporto ci sono Zeynep ed Hakan. Una volta giunti a casa, lui racconta loro che è stata rapito da Hira. Intanto, Yildiz, in dolce attesa, chiede ad Halit di non vedere più Ender, e lui l'accontenta. Furiosa, la mora è pronta a mettere in atto un piano di vendetta. Ender chiede aiuto a Kemal, dicendogli di voler privare Halit di qualsiasi cosa. Al contempo, la bionda confessa al marito di sperare che il bebè che porta in grembo sia femmina; al contrario, Halit vorrebbe un maschietto. Poi, quando si recano insieme in gioielleria, incontrano proprio Ender ed esplode un acceso litigio... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni dell'11 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 11 settembre 2025 - il piccolo Doruk riapre gli occhi e comincia a cercare Sarp. Allora, Bahar decide di dire a lui e a Nisan che il loro papà è davvero morto, quindi non potrà mai più tornare da loro. Doruk, però, continua ad insistere nel sostenere di averlo visto. Intanto, Hatice chiede ad Enver di tornare a casa con lei quando verrà dimesso dall'ospedale, e gli promette che continueranno a prendersi cura della primogenita malata insieme. Sirin non la prende molto bene... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 11 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 settembre 2025 - Martina non sopporta più di vivere pericoli su pericoli e pare proprio che la tenuta dei suoi zii non sia più un luogo sicuro per lei. La marchesina saluterà Julia, in partenza per cominciare una nuova vita, e informerà tutti di aver preso la stessa decisione dell’amica. Se ne andrà e cercherà fortuna e felicità da un’altra parte. La sua scelta lascerà tutti senza parole, in primis Curro e con una domanda in mente: tornerà? Intanto Catalina deciderà di essere del tutto sincera con suo fratello e di confessargli che il bambino che aspetta è di Adriano mentre Maria farà una colletta per comprare un po’ di salumi per i poveri del rifugio ma nonostante questo bel gesto, Samuel continuerà a tenersi lontano da lei... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

