La Promessa Anticipazioni 11 settembre 2025: Martina se ne va! Sarà per sempre?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'11 settembre 2025 su Rete4. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina, stanca delle situazioni di pericolo che ormai la perseguitano, lascerà la tenuta. Il suo addio sarà definitivo?

Martina non sopporta più di vivere pericoli su pericoli e pare proprio che la tenuta dei suoi zii non sia più un luogo sicuro per lei. Nella puntata de La Promessa in onda l’11 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la marchesina saluterà Julia, in partenza per cominciare una nuova vita, e informerà tutti di aver preso la stessa decisione dell’amica. Se ne andrà e cercherà fortuna e felicità da un’altra parte. La sua scelta lascerà tutti senza parole, in primis Curro e con una domanda in mente: tornerà? Intanto Catalina deciderà di essere del tutto sincera con suo fratello e di confessargli che il bambino che aspetta è di Adriano mentre Maria farà una colletta per comprare un po’ di salumi per i poveri del rifugio ma nonostante questo bel gesto, Samuel continuerà a tenersi lontano da lei. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 11 settembre 2025: Martina se ne va!

Curro e Julia hanno cacciato Don José dopo che la ragazza è riuscita a sventare, per poco, l’omicidio di Martina. Felice di aver risolto le cose e di non essere più costretta a un matrimonio che non ha mai desiderato, Julia ha deciso di lasciare la tenuta e non sarà la sola a dire addio a La Promessa. Martina non è felice o meglio non lo è più da diverso tempo. La marchesina è stanca di essere sempre nel mirino di qualcuno, prima Ayala e poi di José Juan. Per lei è tempo di dire basta e poco dopo aver salutato la sua amica, promettendo di rivedersi presto, la giovane comunicherà alla famiglia di volersene andare e di voler cominciare un viaggio per ritrovare se stessa. La cosa sconvolgerà Curro, che non potrà fare nulla per fermarla e si chiederà, con preoccupazione, se mai Martina tornerà a casa. Lo farà? Staremo a vedere!

La Promessa: Catalina rivela a Manuel la vera identità del padre del suo bambino

Don Alonso sta pungolando Catalina affinché lei perdoni Pelayo ma la marchesina non ha alcuna intenzione di farlo, non dopo quello che è successo tra loro e dopo quello che ha scoperto su di lui. La ragazza ha confessato al marchese che Pelayo non è il padre del suo bambino ma non ha voluto aggiungere altro. Riuscirà a essere sincera solo con suo fratello, chiamato in causa per convincerla a fare un dietrofront. Catalina rivelerà a Manuel che è Adriano il vero genitore del piccolo che porta in grembo ma non vorrà dare ulteriori spiegazioni in merito, per non soffrire più di quanto non stia già facendo.

Maria e Padre Samuel sempre più lontani, ecco cosa rivelano le anticipazioni de La Promessa

Maria ha baciato padre Samuel e da allora il sacerdote ha preso le distanze da lei. La Fernandez sta vivendo con grande difficoltà questa situazione e vorrebbe rimediare ma nonostante i suoi sforzi, il prete è sempre più scostante. Nemmeno con il suo impegno nella colletta per comprare dei salumi per le persone del rifugio, è riuscita a convincere Samuel a parlarle di nuovo e a passare del tempo insieme, come una volta. Ma perché il parroco è così preoccupato di starle accanto? Non avrà per caso cominciato a provare dei sentimenti per la cameriera?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.