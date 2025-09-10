Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 settembre 2025: Ridge tiene Thomas sotto torchio

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'11 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Ridge cercherà di capire se Thomas e Hope facciano sul serio oppure no e se suo figlio si stia solo illudendo. Sarà così?

Tante verità devono venire alla luce nelle puntate di Beautiful. Nell’episodio che vedremo in onda l’11 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Ridge deciso a capire cosa Thomas abbia in mente. Il Forrester senior vuole comprendere a che punto sia la relazione tra suo figlio e Hope e se davvero i due, prima o poi, concretizzeranno la loro posizione. Thomas informerà il padre di aver chiesto la Logan in moglie e di essere pronto a diventare suo marito, cosa che potrebbe succedere da un momento all’altro, visto come si sono messe le cose tra loro. Peccato però che in mezzo a tutta questa storia ci sia Brooke, che non è per nulla contenta che sua figlia frequenti il suo figliastro. Come finirà? Intanto ecco cosa succederà, nel dettaglio, nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 11 settembre 2025: Ridge indaga su Thomas e Hope

Lasciamo momentaneamente la questione della verità sulla paternità di Luna e torniamo a occuparci di un altro argomento piuttosto spinoso, ovvero la relazione tra Hope e Thomas. Il Forrester è molto contento di aver ricevuto il perdono della Logan e di aver avuto la conferma che lei ha visto il suo cambiamento e che non lo ritiene un uomo pericoloso, non più. Il giovane è felice di questo e non vede l’ora che la giovane prenda la decisione di sposarlo, per lui una questione solo in sospeso. Il giovane designer è convinto che prima o poi la sua amata dirà di sì e diventerà sua moglie ma questa sua convinzione non sembrerà incontrare il favore di Ridge, che tenterà di capire se suo figlio si stia mettendo in pericolo con le sue stesse mani.

Ridge ha paura che Thomas soffra, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful dell’11 settembre 2025

Ridge e Thomas avranno modo di parlare a lungo di quello che sta succedendo nella loro famiglia e il loro primo pensiero andrà a Eric, tornato finalmente a casa dopo aver impensierito tutta la famiglia. Il giovane Forrester rivelerà a suo padre di voler andare a trovare il suo adorato nonnino e lo stilista sarà molto felice dell’affetto che il suo papà sta ricevendo. Ridge vorrà però sapere come Thomas stia davvero e se le cose tra lui e Hope stiano evolvendo in qualche modo. Il giovane gli riferirà di aver chiesto alla Logan di sposarlo e di essere solo in attesa che lei dica di sì. Del resto la biondina ha accettato di tenere l’anello di fidanzamento al collo e questo per lui è un chiaro segno che desidera diventare sua moglie e che ha solo bisogno di tempo per abituarsi all’idea di un nuovo matrimonio.

Ridge storcerà il naso, come se avesse la sensazione che qualcosa non stia andando come suo figlio desidera e immagina ma cercherà di non essere negativo. Inviterà il ragazzo a stare attento e lo avvertirà che Brooke, come prevedibile, lo ostacolerà con ogni forza e che si opporrà a quello che sta succedendo tra lui e sua figlia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke non vuole che Hope sposi Thomas

E in effetti sarà proprio così. Brooke non ha intenzione di permettere che Hope faccia degli errori anzi degli altri errori. La bionda si è recata da sua figlia per scoprire quali siano le sue intenzioni e quando ha scoperto che lei sta davvero pensando al matrimonio con Thomas, è inorridita talmente tanto da metterla ferocemente in guardia. Brooke è e sarà convinta che Hope stia prendendo certe decisioni solo perché ancora sconvolta dal divorzio da Liam. La piccola Logan negherà di essere così tanto fragile e ribadirà di avere la situazione sotto controllo, come forse non l’ha mai avuta in passato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.