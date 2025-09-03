TGCom24
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 7 al 12 settembre 2025: Yildiz è incinta!

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit in onda dal 7 al 12 settembre 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 7 al 12 settembre 2025.

Lunedì 8 settembre 2025

Alihan e Zeynep vogliono confortarsi con Zerrin, che ribadisce di non approvare la loro relazione ferendo suo fratello. Nel frattempo, Alihan decide di portare Zeynep in una tenuta di campagna confidandole di volersi trasferire lì con l’azienda per viverci con lei e tre cani.

Martedì 9 settembre 2025

Halit riceve la visita di Kemal, che lo informa del suo imminente arrivo in ufficio, e trova conforto in Ender. Lei approfitta della situazione per vendicarsi di Yildiz, inviandole una foto compromettente. Credendosi tradita, Yildiz affronta il marito poi sviene e viene portata in ospedale dove si scopre che è incinta. Grazie ad un flashback, tuttavia, scopriamo che Yildiz ha manipolato i risultati delle analisi per evitare il divorzio.

Mercoledì 10 settembre 2025

Halit comunica la notizia ai figli ed Erim reagisce male. Nel frattempo, Alihan ordina a Hakan di licenziare Hira mentre Ender è sconvolta dalla gravidanza della rivale. Zeynep, dopo aver saputo tutto da Yildiz, non sa come interpretare la situazione e anche Lila ne rimane turbata. Preoccupate dalle conseguenze, Ender, Zehra, Lila e Zerrin si incontrano per studiare un piano contro Yildiz e Zeynep.

Giovedì 11 settembre 2025

Alihan diventa una furia quando scopre la relazione tra Lila ed Emir al punto da licenziare l’amico, proibendo alla nipote di vederlo nonostante il tentativo di mediazione di Zeynep. Nel frattempo, Zerrin invita Zeynep a un tè con alcune amiche, ma si rivela una trappola: tra le invitate c’è anche Nuran, madre di Hira, che accusa la giovane del licenziamento della figlia. Zeynep fugge e incontra Hira in un negozio, ricevendo un’altra sfuriata. Ender è dubbiosa e così si introduce nello studio del dottor Yusuf scopreno l’inganno di Yildiz, che corre a rivelare ad Halit. L’uomo costringe la moglie a un nuovo test e con grande sorpresa i risultati confermano davvero la gravidanza. Nel frattempo Alihan viene rapito da Hira ma riesce a fuggire, raccontando tutto a Zeynep e Hakan. Yildiz chiede a Halit di eliminare Ender dalla sua vita e l’uomo la licenzia, mentre lei si allea con Kemal per vendicarsi.

Venerdì 12 settembre 2025

Yildiz sogna una bambina ma Halit dichiara di preferire un maschio, e le fa un regalo dal gioielliere dove incontra Ender. Intanto, Zeynep ascolta una conversazione tra Halit e Alihan durante la quale il marito della sorella confida di non voler diventare nuovamente padre. Zerrin continua a opporsi alla storia tra Alihan e Zeynep mentre Irem invita Zeynep a un suo concerto, dove nasce un’intesa inaspettata con Hakan. Emir e Lila continuano a vedersi di nascosto. Zehra trova sostegno in Kemal, che la accompagna nel suo percorso di disintossicazione. Ender vuole distruggere il matrimonio di Halit e Yildiz. Alla fine, Yildiz annuncia la gravidanza anche ad Asuman.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.

Guida TV