Beautiful Anticipazioni dal 7 al 13 settembre 2025: Luna vuole la verità, Bill è suo padre?

Domenica 7 settembre 2025

RJ non capisce come mai Poppy e Bill siano così uniti. Un solo incontro, avvenuto anni prima non può avere lasciato un segno così profondo tra loro. Il giovane condivide gli stessi dubbi di Luna, sempre più nervosa per questa situazione. Intanto Li giura a Poppy di impedirle con ogni mezzo di avere un rapporto con lo Spencer. La dottoressa teme che sua sorella rovini ogni cosa nella famiglia e che sia interessata solo ai soldi dello Spencer. Per questo non le permetterà, mai e poi mai, di stare accanto alla sua famiglia. Li picchia duro anche contro Luna, cresciuta senza un padre e nata da una relazione occasionale. Poppy si difende ribadendo di essere uno spirito libero e di non voler vivere con tutte i dettami della sorella.

Lunedì 8 settembre 2025

Poppy si difende dalle accuse di Li e sostiene di non voler essere ossessionata dalle regole come sua sorella. Dopo aver chiuso la conversazione con lei, la donna decide di raccontare ogni cosa a Bill e di essere totalmente sincera con lui. Gli racconterà delle accuse della sorella e gli rivelerà pure che la madre di Finn pensa che lei voglia un rapporto con lui solo per via dei suoi soldi. Bill non si scompone e anzi la invita a non dare alcun peso a quelle parole.

Martedì 9 settembre 2025

RJ e Luna si confidano l’un l’altro e sono entrambi pieni di dubbi. I due giovani parlano della strana coincidenza tra il primo incontro tra Bill e Poppy e la nascita di Luna e il Forrester rivela di pensare che sia più che mai plausibile che lo Spencer sia il padre della ragazza. La giovane è stordita e non sa cosa pensare ma il suo compagno, più lucido di lei, la invita a mantenere la calma e la sprona a parlare con sua madre mentre lui tenterà di scoprire qualcosa di più da Bill, con cui ha un imminente incontro.

Mercoledì 10 settembre 2025

Luna si lascia convincere a parlare con Poppy e raggiunge la madre a cui chiede informazioni su Bill e le domanda se sia suo padre. La donna nega ma il suo strano turbamento fa capire alla ragazza che c’è sotto qualcosa. Intanto RJ e Bill stanno firmando i documenti per l’affitto e il Forrester ne approfitta per fare qualche domanda allo Spencer. Il magnate non capisce le vere intenzioni del giovane e si limita a dire di essere entusiasta del suo rapporto con Poppy e di non vedere l’ora di conoscere meglio Luna.

Giovedì 11 settembre 2025

Ridge torna a interrogare Thomas sul suo rapporto con Hope. Il ragazzo rivela al padre di averle chiesto di sposarlo e che lei non ha accettato. Racconta però anche che la giovane ha accettato di portare al collo l’anello che lui ha comprato per lei e che questo gesto gli dà la conferma che presto potranno diventare una famiglia. Ridge lo sostiene ma teme che suo figlio possa illudersi e che Brooke possa non approvare.

Venerdì 12 settembre 2025

Luna ha notato il turbamento di sua madre e vorrebbe capire cosa le prende. Le due continuano a discutere e la ragazza decide di rivelare alla mamma i suoi sentimenti. La giovane le rivela che, nonostante la ami tantissimo, sente comunque la mancanza di una figura paterna accanto a sé e vorrebbe sapere chi è suo padre. Poppy scoppia in lacrime e confessa di aver sperato che questo momento non arrivasse mai e che sua figlia fosse felice anche con un solo genitore. Brooke invece torna a pungolare Hope e le chiede di parlare di nuovo della sua relazione – per lei assurda – con Thomas. Pur consapevole che questa rivelazione farà scattare i nervi alla madre, Hope decide di rivelarle che il Forrester le ha chiesto di sposarla.

Sabato 13 settembre 2025

Brooke rimane sconvolta dalla rivelazione di Hope e cerca di farla ragionare, convinta che quello che sta succedendo sia solo la reazione alla fine del suo matrimonio con Liam. La Logan senior decide poi di affrontare Thomas e di metterlo in guardia da un possibile rifiuto di sua figlia. Continua la discussione tra Luna e Poppy e la giovane chiede di nuovo se Bill sia suo padre; la donna reagisce ancora in maniera visibilmente turbata. Le due vengono interrotte dall’arrivo di Finn, felice di rivedere sua zia con cui ha passato dei bei momenti in passato, quando lei viveva a casa con lui e i suoi genitori.

