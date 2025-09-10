TGCom24
Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda l'11 settembre 2025 su Canale 5. Sirin sente Hatice ed Enver parlare di Bahar e va su tutte le furie!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci stupiranno. Nell'episodio in onda l'11 settembre 2025 alle 15.30 circa, il piccolo Doruk riapre gli occhi e comincia a cercare Sarp. Allora, Bahar decide di dire a lui e a Nisan che il loro papà è davvero morto, quindi non potrà mai più tornare da loro. Doruk, però, continua ad insistere nel sostenere di averlo visto. Intanto, Hatice chiede ad Enver di tornare a casa con lei quando verrà dimesso dall'ospedale, e gli promette che continueranno a prendersi cura della primogenita malata insieme. Sirin non la prende molto bene...

La forza di una donna: Doruk ha incontrato Sarp...

Dal momento in cui ha visto Sarp nel parcheggio dell'ospedale, il piccolo Doruk non riesce a pensare ad altro. Benché non lo abbia mai conosciuto, poiché il padre era già "morto" quando lui è venuto al mondo, Doruk è cresciuto ascoltando le sue storie e guardando le sue foto; quindi, non appena lo ha visto, superato lo shock iniziale, gli è venuto spontaneo chiamarlo "papà". Purtroppo, però, Sarp non soltanto non lo aveva mai conosciuto, ma non lo aveva neanche mai visto in fotografia; dunque, ha pensato che il bimbo lo avesse confuso per qualcun altro...

Doruk insiste... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nisan non ha potuto confermare la versione di Doruk, poiché quando hanno raggiunto il parcheggio insieme, Sarp se ne era già andato via. D'altra parte, il bambino non ha il minimo dubbio su ciò che ha visto. Così, un giorno, risvegliandosi dal sonno, Doruk inizia a cercare suo padre. A questo punto, Bahar capisce che è il caso d'intervenire per evitare a lui e alla sorellina un'ulteriore sofferenza. La giovane spiega a Doruk e a Nisan che Sarp non potrà mai tornare da loro, perché è passato a miglior vita anni fa. Nonostante questo discorso, il figlio insiste nel sostenere di aver visto il genitore...

Sirin furiosa, nelle Anticipazioni dell'Episodio dell'11 settembre 2025 de La forza di una donna

Enver se l'è vista davvero brutta. Il sarto, dopo aver incontrato Sarp, ha accusato un infarto mentre fuggivano insieme con un taxi. Allora il genero lo ha accompagnato subito in ospedale, dove Enver è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. Ora che sta meglio, Hatice gli propone di tornare a casa insieme a lei quando verrà dimesso, poi gli assicura che potranno comunque continuare a prendersi cura di Bahar insieme. Neanche a dirlo, nel momento in cui li ascolta, Sirin ha uno dei suoi incontrollabili attacchi di gelosia...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'8 al 13 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 15:30.

