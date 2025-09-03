La Promessa Anticipazioni dal 7 al 13 settembre 2025: Catalina confessa tutto, Adriano è il padre del suo bambino

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 7 al 13 settembre 202.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 7 al 13 settembre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 7 al 13 settembre 2025

Domenica 7 settembre

José Juan sta per sparare a Martina e solo l’intervento di Julia lo impedisce. La questione viene raccontata a Curro che prende una posizione netta. Nel frattempo, Jana torna a palazzo e riabbraccia Manuel e tutta la servitù. La marchesa si offende perché Jana non è immediatamente corsa a farle le scuse ma lei decide una volta per tutte di mettere le cose in chiaro e non permetterle queste continue mancanze di rispetto. Mentre Jana chiede un misterioso favore a Maria Fernandez, Petra minaccia Riccardo di rivelare la verità a Santos su sua madre.

Lunedì 8 settembre 2025

Alonso insiste affinché Catalina risolva le cose con Pelayo, dando seguito alle nozze per evitare che abbia un figlio fuori dal matrimonio. Mentre Catalina rifiuta e Alonso chiede aiuto a Manuel, la ragazza fa una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato e che cambia drammaticamente ogni prospettiva.

Martedì 9 settembre 2025

Catalina confessa che Pelayo non è il padre del suo bambino ma Alonso non le crede, perché lei si rifiuta di dire chi sia in realtà. Nel frattempo, Jana ha un diverbio con Cruz perché vuole continuare a frequentare i suoi amici della servitù. In cambio non rivelerà il suo passato.

Mercoledì 10 settembre 2025

Mentre Maria tenta di riavvicinarsi a Samuel, Jana racconta a Manuel della discussione con Cruz e lui le dà ragione, schierandosi apertamente dalla sua parte. Nel frattempo, Curro e Julia affrontando José Juan, cacciandolo dalla Promessa e minacciando di denunciarlo. Martina, tuttavia, non è ancora soddisfatta mentre Alonso rinuncia all’affare proposto dal duca de Carril.

Giovedì 11 settembre 2025

Catalina confessa di portare in grembo il bambino di Adriano ma non vuole spiegare oltre. Mentre Maria organizza una colletta per le persone del rifugio, Samuel continua a tenersi a distanza e Julia è pronta ai malinconici adii, ma non è l’unica. Anche Martina annuncia di voler andare via per qualche tempo.

Venerdì 12 settembre 2025

Seguendo il consiglio di Romulo, Pia chiede a Riccardo di raccontare la verità su sua moglie e lui finalmente si mostra sincero. Marcelo è più sereno dal momento che il duca di Carril non ha dato più notizie, ma torna ad essere inquieto all’annuncio di una visita. Leocadia si presenta alla Promessa.

Sabato 13 settembre 2025

Mentre Leocadia si presenta improvvisamente alla Promessa, stupendo Cruz, Martina ha deciso che dopo quanto accaduto non può restare e così saluta tutti annunciando di volersi allontanare per qualche tempo. Nel frattempo, Alonso è scioccato dalla rivelazione di Catalina ma non riesce a capirci di più: lei non vuole parlare di Adriano e della gravidanza.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.