La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 settembre 2025: Doruk incontra Sarp, Julide muore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dall'8 al 13 settembre 2025. Ecco le trame.

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dall'8 al 13 settembre 2025. *Attenzione! Dalla prossima settimana, La forza di una donna andrà in onda anche di sabato.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dall'8 al 13 settembre 2025

Lunedì 8 settembre 2025

Dopo aver subito l'intervento, Enver riapre gli occhi e chiede ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine delle camicie, andando a lavorare di notte nel laboratorio di Sema. La donna accetta, pur non sapendo che la proprietaria del posto non ne sappia nulla. Intanto, Sarp torna in ospedale per parlare con l'uomo, e per restituirgli il suo telefono. Nel parcheggio, però, viene riconosciuto dal piccolo Doruk. Munir, invece, prova ad uccidere Enver per evitare che parli di nuovo con Alp, mentre Julide viene ritrovata morta annegata in piscina.

Martedì 9 settembre 2025

Il piccolo Doruk ha visto Sarp nel parcheggio dell'ospedale, ed ora sta provando a convincere Nisan che il loro papà sia tornato. Tuttavia, quando si recano sul posto insieme, Sarp non c'è già più. Intanto, Piril è angosciata per la morte di Julide. Suat interviene prontamente per far sparire il cadavere della donna, e spinge la figlia a mentire ad Alp. Piril e suo padre raccontano al giovane che Julide era ubriaca ed ha tentato di uccidere i gemellini; colta in flagrante, non ha potuto far altro che scappare.

Mercoledì 10 settembre 2025

Il piccolo Doruk non ha alcun dubbio: ha visto davvero suo padre Sarp al parcheggio dell'ospedale. Così, il bambino ne parla con Ceyda. Quest'ultima, al corrente della verità, ma conscia di non poter aprire bocca, ne discute con Yeliz. Le due hanno il forte timore che, se lo venisse a sapere, Bahar, malata com'è, non reggerebbe a questa rivelazione. Intanto, la poverina sta uscendo con Arif. Ad un certo punto, lui spiazza Bahar con una domanda: se suo marito dovesse tornare, lei lo perdonerebbe e se lo riprenderebbe?

Giovedì 11 settembre 2025

Quando si risveglia, il piccolo Doruk comincia a cercare Sarp. Allora, Bahar decide di dire a lui e a Nisan che il loro papà purtroppo è davvero morto, quindi non potrà mai più tornare. Tuttavia, Doruk insiste nel sostenere di aver appena visto Sarp in carne ed ossa al parcheggio dell'ospedale. Intanto, Hatice chiede ad Enver di tornare a casa con lei, una volta che verrà dimesso dall'ospedale, e gli promette che continueranno a prendersi cura della primogenita malata insieme. Sirin ha uno dei suoi attacchi di gelosia.

Venerdì 12 settembre 2025

Per errore, Jale rivela a Bahar che un uomo di nome Sarp è andato a trovare Enver in ospedale dopo l'intervento. La giovane è sotto shock, ma interviene prontamente Hatice ad assicurarle che, sicuramente, si tratta del figlio del fruttivendolo, il quale sia chiama Sarp ed è molto legato al sarto. Tuttavia, Bahar decide comunque di andare fino in fondo a questa storia, indagando, anche perché il piccolo Doruk continua a sostenere con fermezza di aver visto suo padre al parcheggio dell'ospedale.

Sabato 13 settembre 2025

Ceyda e Yeliz non navigano in buone acque. Le due si trovano in grande difficoltà economica, visto che non hanno delle entrate stabili da tempo orami. Come se non bastasse, stanno per ricevere una terribile notizia. Sembra proprio che il denaro che speravano di poter ottenere quanto prima da Abbas per l'ordine delle camicie non arriverà mai: quest'ultimo è stato espulso dal Paese prima di riuscire a saldare l'enorme ordine che aveva fatto ad Enver.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15:50.