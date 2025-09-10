Forbidden Fruit Anticipazioni 11 settembre 2025: Alihan è stato rapito!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda l'11 settembre 2025 su Canale 5: Alihan ha rischiato grosso, Hira lo ha rapito!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci spiazzeranno. Nell'episodio in onda l'11 settembre 2025 alle 14:30, Alihan atterra ad Istanbul, e ad accoglierlo in aeroporto ci sono Zeynep ed Hakan. Una volta giunti a casa, lui racconta loro che è stata rapito da Hira. Intanto, Yildiz, in dolce attesa, chiede ad Halit di non vedere più Ender, e lui l'accontenta. Furiosa, la mora è pronta a mettere in atto un piano di vendetta. Ender chiede aiuto a Kemal, dicendogli di voler privare Halit di qualsiasi cosa. Al contempo, la bionda confessa al marito di sperare che il bebè che porta in grembo sia femmina; al contrario, Halit vorrebbe un maschietto. Poi, quando si recano insieme in gioielleria, incontrano proprio Ender ed esplode un acceso litigio...

Forbidden Fruit: Alihan è stato rapito...

Alihan si è convinto che c'è qualcuno che ha preso di mira lui e Zeynep, e sta per scoprire che, purtroppo, non si sbagliava. Infatti, le loro giornate venivano continuamente funestate da episodi a dir poco bizzarri; ad esempio, sotto casa di lei erano comparse delle scritte con degli insulti. Ora, Il moro sta rientrando da un viaggio, e sta atterrando ad Istanbul. Ad attenderlo in aeroporto ci sono Zeynep ad Hakan. I tre tornano a casa insieme, dove Alihan fa loro una scioccante confessione: Hira lo aveva rapito. La giovane è sotto shock!

Yildiz è davvero incinta... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz è soddisfatta, e sollevata. Halit, su consiglio di Ender, ha chiesto alla moglie di sottoporsi a delle nuove analisi davanti a lui per accertare quale fosse la verità. Yildiz pensava che il suo matrimonio avesse le ore contate, ma, incredibilmente, i risultati hanno confermato la sua gravidanza. Halit non può far altro che scusarsi con la bionda, ed iniziare ad assecondare tutte le sue richieste per tentare di ottenere il suo perdono definitivo. Così, quando Yildiz gli chiede d'interrompere ogni rapporto con Ender, l'imprenditore deve accontentarla...

Ender si allea con Kemal contro Halit, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Ender è un fascio di nervi. La donna non riesce a credere che Yildiz sia riuscita a vincere anche questa battaglia. Determinata a vendicarsi sia di lei che di Halit, il quale l'ha esclusa dalla sua vita su richiesta di Yildiz, Ender si dirige da Kemal per chiedergli di continuare a collaborare per distruggerlo: devono riuscire a togliere ad Halit tutto ciò che possiede e lasciarlo senza niente. Contemporaneamente, la bionda sta confessando ad Halit di sperare che sia femmina, mentre lui vorrebbe un maschio. Per consolarla dopo averla contraddetta, l'accompagna in gioielleria, dove s'imbattono in Ender ed esplode un acceso litigio!

