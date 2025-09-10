TGCom24
Anticipazioni TV

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2025

Francesca Simone

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 settembre 2025.

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 settembre 2025 - Luna ha preso coraggio e ha deciso di affrontare sua madre per sapere tutta la verità su di lei e su suo padre. La stagista parlerà chiaro con Poppy e andrà dritta al sodo su un argomento che si renderà subito conto essere molto spinoso. Penelope cercherà di essere evasiva e di non darle alcun tipo di risposta ma rimarrà senza parole quando sua figlia le domanderà, a bruciapelo, se Bill sia suo padre. La cosa la lascerà senza fiato. Intanto RJ continuerà a tenere sotto torchio il magnate, speranzoso di avere almeno lui qualche informazione utile ad aiutare la sua amata... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 7 al 13 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 10 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 10 settembre 2025 - Ender accusa un malore e si reca al pronto soccorso con Caner, ma il suo obiettivo è solo quello di introdursi nello studio del dottor Yusuf per impossessarsi della cartella clinica di Yildiz. Così, la mora scopre che quest'ultima ha mentito. Il giorno dopo, Ender corre da Halit per informarlo della scoperta fatta. L'imprenditore, furioso, pretende che Yildiz si sottoponga a delle nuove analisi. L'esame confermerà la gravidanza. Intanto, Zeynep ed Alihan non riescono a vivere tranquilli: episodi piuttosto bizzarri stanno turbando la loro quotidianità; ad esempio, sotto casa di lei appare scritto un insulto. Lui ha il timore che ci sia qualcuno che li sta minacciando... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 12 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 10 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 10 settembre 2025 - il piccolo Doruk ne è certo: ha visto davvero suo padre Sarp al parcheggio dell'ospedale. Così, il bambino ne parla con Ceyda. Quest'ultima ne discute con Yeliz. Entrambe hanno paura che, se lo venisse a sapere, Bahar, malata com'è, ne pagherebbe le conseguenze a caro prezzo. Intanto, la giovane sta uscendo con Arif. Ad un certo punto, lui chiede a Bahar se si riprenderebbe il marito, nel caso in cui tornasse... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'8 al 13 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 10 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 settembre 2025 - Martina non riuscirà a superare il trauma di aver quasi perso la vita per mano di José Juan e per “colpa” di Curro. Il baronetto e Julia cacceranno il fratello di Paco minacciandolo di denunciarlo se si farà di nuovo vivo. Per la marchesina, che ha scoperto di essere stata nel mirino del criminale, non sarà purtroppo sufficiente. Stanca di vivere costanti pericoli, la giovane penserà di andarsene dalla tenuta. Intanto Maria cercherà di riavvicinarsi a Padre Samuel ma lui la terrà a distanza mentre Jana rivelerà a Manuel del suo ultimo litigio con Cruz e stavolta il marchesino prenderà le parti della sua fidanzata... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 settembre 2025.

Guida TV