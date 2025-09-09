TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!
Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 10 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Luna cercherà di scoprire la verità su suo padre... e su Bill!

Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!

Luna ha preso coraggio e ha deciso di affrontare sua madre per sapere tutta la verità su di lei e su suo padre. Nella puntata di Beautiful in onda l’11 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la stagista parlerà chiaro con Poppy e andrà dritta al sodo su un argomento che si renderà subito conto essere molto spinoso. Penelope cercherà di essere evasiva e di non darle alcun tipo di risposta ma rimarrà senza parole quando sua figlia le domanderà, a bruciapelo, se Bill sia suo padre. La cosa la lascerà senza fiato. Intanto RJ continuerà a tenere sotto torchio il magnate, speranzoso di avere almeno lui qualche informazione utile ad aiutare la sua amata. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 11 settembre 2025: Luna a confronto con Poppy, le cose si fanno serie

I dubbi e i sospetti di RJ hanno spinto Luna ad affrontare una volta per tutte sua madre. La ragazza vuole scoprire quello che si cela dietro alla sua nascita, quella che non ha mai scoperto e in realtà mai indagato a fondo. Sì perché per anni la giovane non ha mai voluto domandare alla mamma chi fosse suo padre, convinta da lei di non avere bisogno di sapere l’identità del suo papà. Ma ora che Bill è entrato nelle loro vite e fa coppia fissa con Penelope le cose cambiate ed è tempo di chiarire quello che non è mai stato investigato prima. Luna sarà pronta ad affrontare la verità, qualunque essa sia ma ovviamente non sarà per nulla facile. Poppy rimarrà stupita di vedere sua figlia così determinata a sapere di più sulla sua nascita, cosa che non era mai successa prima, almeno non così.

Luna gela Poppy nella puntata di Beautiful

Luna ha iniziato il discorso prendendolo alla larga ma si renderà conto di dover andare dritta al punto. Sì perché è inutile girarsi intorno se vuole sapere tutto da sua madre. Le chiederà a bruciapelo se Bill Spencer sia suo padre oppure no. La sorella di Li non risponderà ma la sua reazione varrà ogni cosa: rimarrà senza parole, stupita anzi sconvolta da questa domanda che mai si sarebbe aspettata. Il suo sbigottimento darà a Luna la conferma che i suoi dubbi hanno ragione d’essere ma si troverà comunque a richiedere la stessa cosa più volte, visto che Penelope non sarà disposta a risponderle facilmente.

Beautiful: RJ tiene Bill sotto torchio

RJ ha giurato di aiutare Luna a scoprire se Bill sia davvero suo padre. Il ragazzo vuole approfittare del suo incontro con il magnate – per firmare il contratto d’affitto della sua casa – per ottenere da lui delle informazioni importanti. Il giovane cercherà di fare domande più mirate possibili al padre di Liam ma lui continuerà a rispondere, candidamente, di essere felice di aver rivisto Poppy e di essere entusiasta di aver cominciato a frequentarla. Di fatto il rampollo di Ridge non otterrà altre notizie se non quelle che aveva già in precedenza e la cosa lo lascerà abbastanza preoccupato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

