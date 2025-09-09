La forza di una donna Anticipazioni 10 settembre 2025: Arif spiazza Bahar con una domanda...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 10 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Arif fa una domanda a Bahar che la lascia senza parole...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 settembre 2025 attorno alle 15:30, il piccolo Doruk ne è certo: ha visto davvero suo padre Sarp al parcheggio dell'ospedale. Così, il bambino ne parla con Ceyda. Quest'ultima ne discute con Yeliz. Entrambe hanno paura che, se lo venisse a sapere, Bahar, malata com'è, ne pagherebbe le conseguenze a caro prezzo. Intanto, la giovane sta uscendo con Arif. Ad un certo punto, lui chiede a Bahar se si riprenderebbe il marito, nel caso in cui tornasse...

La forza di una donna: Doruk e Sarp s'incontrano...

Al parcheggio dell'ospedale, il piccolo Doruk, mano nella mano con Arif, ha visto qualcuno dal volto a dir poco famigliare, e che mai e poi mai si sarebbe aspettato d'incontrare. Il bambino si è imbattuto in Sarp, il quale stava andando a far visita ad Enver, sia per restituirgli il telefono sia per riprendere il discorso che erano stati costretti ad interrompere. Doruk, superato lo shock iniziale, ha spontaneamente chiamato Sarp "papà", lasciando quest'ultimo a bocca aperta. Tuttavia, non avendolo mai conosciuto né tantomeno visto, Sarp ha pensato che il bimbo lo avesse confuso per qualcun altro...

Ceyda e Yeliz preoccupate... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Doruk è corso da Nisan per darle la bella notizia: il loro padre era tornato. Allora, i due sono accorsi insieme sul posto in cui era avvenuto l'incontro, ma, purtroppo, di Sarp non c'era già più traccia. Nonostante ciò, Doruk non ha alcun dubbio, quello che ha visto era proprio il suo papà. Ora, il secondogenito di Bahar ne sta parlando con Ceyda, la quale sa perfettamente che non sta mentendo. In grande difficoltà, Ceyda, dispiaciuta, va a parlarne con Yeliz. Le due continuano a concordare sul fatto che dovranno tenere la bocca chiusa, poiché se Bahar lo venisse a sapere, malata com'è, subirebbe uno shock che potrebbe esserle fatale...

Arif spiazza Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 10 settembre 2025 de La forza di una donna

Quando Doruk ha visto Sarp al parcheggio dell'ospedale, insieme a lui c'era anche Arif. Quest'ultimo ha notato la somiglianza tra l'uomo in questione ed il marito defunto di Bahar, che non ha mai conosciuto, ma che qualche volta ha visto in foto; d'altra parte, sapendo che Sarp è morto anni addietro, pensa si tratti appunto di una somiglianza e niente di più. Tuttavia, Arif continua a rivedere questa scena nella sua testa. Così, quando esce con Bahar, il barista decide di porle una domanda chiave: se il coniuge dove tornare, lei lo perdonerebbe e se lo riprenderebbe?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'8 al 13 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 15:30.