TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Forbidden Fruit | Forbidden Fruit Anticipazioni 10 settembre 2025: Yildiz è davvero incinta, Zeynep e Alihan minacciati!
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Anticipazioni TV

Forbidden Fruit Anticipazioni 10 settembre 2025: Yildiz è davvero incinta, Zeynep e Alihan minacciati!

Francesca Simone

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 10 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che mentre si scopre che Yildiz è davvero in dolce attesa, Zeynep ed Alihan si sentono minacciati da qualcuno...

Forbidden Fruit Anticipazioni 10 settembre 2025: Yildiz è davvero incinta, Zeynep e Alihan minacciati!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 settembre 2025 alle 14:10, Ender accusa un malore e si reca al pronto soccorso con Caner, ma il suo obiettivo è solo quello di introdursi nello studio del dottor Yusuf per impossessarsi della cartella clinica di Yildiz. Così, la mora scopre che quest'ultima ha mentito. Il giorno dopo, Ender corre da Halit per informarlo della scoperta fatta. L'imprenditore, furioso, pretende che Yildiz si sottoponga a delle nuove analisi. L'esame confermerà la gravidanza. Intanto, Zeynep ed Alihan non riescono a vivere tranquilli: episodi piuttosto bizzarri stanno turbando la loro quotidianità; ad esempio, sotto casa di lei appare scritto un insulto. Lui ha il timore che ci sia qualcuno che li sta minacciando...

Forbidden Fruit: Ender vuole far abortire Yildiz!

Nel momento in cui è venuta a sapere che Yildiz è in dolce attesa, Ender è andata su tutte le furie. Era convinta che stesse per riuscire a centrare il suo obiettivo, ossia riprendersi Halit, ma ora che la bionda è incinta, le cose sono cambiate: lui non può più divorziare da Yildiz, visto che porta in grembo il loro figlioletto. Determinata a risolvere il suo "problema", Ender sta chiedendo aiuto a suo fratello Caner per trovare un modo per far abortire Yildiz. Il suo piano, però, non andrà a buon fine, e questo fallimento la spingerà a farsi una domanda...

Ender smaschera Yildiz... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender ha il forte sospetto che Yildiz non sia realmente incinta. La mora finge di accusare un malore per recarsi al pronto soccorso insieme a Caner. Il suo obiettivo è quello di introdursi furtivamente nello studio del dottor Yusuf per impossessarsi della cartella clinica della rivale in amore. Così, Ender scopre che ci aveva visto lungo, Yildiz non è davvero in dolce attesa. Soddisfatta, la donna corre ad avvisare Halit per metterlo al corrente. Quest'ultimo non è certo della sincerità di sua moglie, ma neanche di quella di Ender...

Yildiz è davvero incinta, nelle Anticipazioni della puntata del 10 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Halit pretende che Yildiz si sottoponga a delle nuove analisi, e le fa sapere che, nel caso in cui si venisse a sapere che non è davvero incinta, per lei sarebbe la fine. Yildiz non può sottrarsi alla richiesta, così lo accontenta; incredibilmente, i risultati confermano lo stato di gravidanza. La sorella di Zeynep è sotto shock. Nel mentre, quest'ultima ed Alihan continuano ad essere loro malgrado protagonisti di alcuni episodi piuttosto bizzarri che turnano la loro quotidianità. Ad esempio, sotto casa di Zeynep compaiono delle scritte con degli insulti. Secondo il moro c'è qualcuno che li ha presi di mira, quindi farebbero bene a guardarsi le spalle...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 12 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati? La verità sulla coppia
news VIP Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati? La verità sulla coppia
Raoul Bova rompe il silenzio: "Ho sofferto, ma ora vado avanti a testa alta"
news VIP Raoul Bova rompe il silenzio: "Ho sofferto, ma ora vado avanti a testa alta"
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto preferirebbe un altro Vip alla Signora Coriandoli: ecco perché
news VIP Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto preferirebbe un altro Vip alla Signora Coriandoli: ecco perché
Uomini e Donne, Nilufar Addati sbotta sui social dopo le critiche ricevute per la sua presenza al Festival di Venezia
news VIP Uomini e Donne, Nilufar Addati sbotta sui social dopo le critiche ricevute per la sua presenza al Festival di Venezia
Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!
Uomini e Donne, le fan scoprono che Gianmarco è single e rilanciano: ''starebbe bene con Raffaella Scuotto''
news VIP Uomini e Donne, le fan scoprono che Gianmarco è single e rilanciano: ''starebbe bene con Raffaella Scuotto''
Uomini e Donne, Diego Daddi su OnlyFans: "È stata Elga a spronarmi e guadagno bene. Ma con regole precise"
news VIP Uomini e Donne, Diego Daddi su OnlyFans: "È stata Elga a spronarmi e guadagno bene. Ma con regole precise"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV