Forbidden Fruit Anticipazioni 10 settembre 2025: Yildiz è davvero incinta, Zeynep e Alihan minacciati!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 10 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che mentre si scopre che Yildiz è davvero in dolce attesa, Zeynep ed Alihan si sentono minacciati da qualcuno...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 settembre 2025 alle 14:10, Ender accusa un malore e si reca al pronto soccorso con Caner, ma il suo obiettivo è solo quello di introdursi nello studio del dottor Yusuf per impossessarsi della cartella clinica di Yildiz. Così, la mora scopre che quest'ultima ha mentito. Il giorno dopo, Ender corre da Halit per informarlo della scoperta fatta. L'imprenditore, furioso, pretende che Yildiz si sottoponga a delle nuove analisi. L'esame confermerà la gravidanza. Intanto, Zeynep ed Alihan non riescono a vivere tranquilli: episodi piuttosto bizzarri stanno turbando la loro quotidianità; ad esempio, sotto casa di lei appare scritto un insulto. Lui ha il timore che ci sia qualcuno che li sta minacciando...

Forbidden Fruit: Ender vuole far abortire Yildiz!

Nel momento in cui è venuta a sapere che Yildiz è in dolce attesa, Ender è andata su tutte le furie. Era convinta che stesse per riuscire a centrare il suo obiettivo, ossia riprendersi Halit, ma ora che la bionda è incinta, le cose sono cambiate: lui non può più divorziare da Yildiz, visto che porta in grembo il loro figlioletto. Determinata a risolvere il suo "problema", Ender sta chiedendo aiuto a suo fratello Caner per trovare un modo per far abortire Yildiz. Il suo piano, però, non andrà a buon fine, e questo fallimento la spingerà a farsi una domanda...

Ender smaschera Yildiz... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender ha il forte sospetto che Yildiz non sia realmente incinta. La mora finge di accusare un malore per recarsi al pronto soccorso insieme a Caner. Il suo obiettivo è quello di introdursi furtivamente nello studio del dottor Yusuf per impossessarsi della cartella clinica della rivale in amore. Così, Ender scopre che ci aveva visto lungo, Yildiz non è davvero in dolce attesa. Soddisfatta, la donna corre ad avvisare Halit per metterlo al corrente. Quest'ultimo non è certo della sincerità di sua moglie, ma neanche di quella di Ender...

Yildiz è davvero incinta, nelle Anticipazioni della puntata del 10 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Halit pretende che Yildiz si sottoponga a delle nuove analisi, e le fa sapere che, nel caso in cui si venisse a sapere che non è davvero incinta, per lei sarebbe la fine. Yildiz non può sottrarsi alla richiesta, così lo accontenta; incredibilmente, i risultati confermano lo stato di gravidanza. La sorella di Zeynep è sotto shock. Nel mentre, quest'ultima ed Alihan continuano ad essere loro malgrado protagonisti di alcuni episodi piuttosto bizzarri che turnano la loro quotidianità. Ad esempio, sotto casa di Zeynep compaiono delle scritte con degli insulti. Secondo il moro c'è qualcuno che li ha presi di mira, quindi farebbero bene a guardarsi le spalle...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 12 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.