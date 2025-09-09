TGCom24
La Promessa Anticipazioni 10 settembre 2025: Curro caccia José Juan ma Martina vuole di più. Ecco che ha in mente
La Promessa Anticipazioni 10 settembre 2025: Curro caccia José Juan ma Martina vuole di più. Ecco che ha in mente

Silvia Farris
22

Nella puntata de La Promessa in onda il 10 settembre 2025 su Rete4, Martina non sarà soddisfatta della caccia di José Juan. Per la marchesina arriverà il momento di cambiare vita. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio della Soap.

Martina non riuscirà a superare il trauma di aver quasi perso la vita per mano di José Juan e per “colpa” di Curro. Nella puntata de La Promessa in onda il 10 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, il baronetto e Julia cacceranno il fratello di Paco minacciandolo di denunciarlo se si farà di nuovo vivo. Per la marchesina, che ha scoperto di essere stata nel mirino del criminale, non sarà purtroppo sufficiente. Stanca di vivere costanti pericoli, la giovane penserà di andarsene dalla tenuta. Intanto Maria cercherà di riavvicinarsi a Padre Samuel ma lui la terrà a distanza mentre Jana rivelerà a Manuel del suo ultimo litigio con Cruz e stavolta il marchesino prenderà le parti della sua fidanzata. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 10 settembre 2025: Curro e Martina cacciano José Juan

Julia ha salvato la vita a Martina e ha raccontato a lei e a Curro dei terribili piani del fratello di Paco. Stanco di tutta questa situazione, il baronetto ha deciso di intervenire e di risolvere, una volta per tutte, le cose. Lui e Julia, unite le forze, riusciranno a cacciare il criminale e lo minacceranno di denunciarlo alla Guardia Civile se farà di nuovo ritorno alla tenuta. Martina però non sarà per nulla soddisfatta; per la ragazza è arrivato il momento di prendere una decisione per la sua vita, troppe volte messa in pericolo nell’ultimo anno.

Martina vuole andarsene, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

José Juan se ne andrà dalla tenuta conscio che se non lo farà, finirà in carcere. Il suo addio definito non basterà a Martina. La ragazza è estenuata da tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare e non se la sentirà più di rimanere alla tenuta. La marchesina penserà che sia arrivato il momento di allontanarsi dalla casa degli zii, un tempo sicuro riparo per un futuro che non desiderava e poi, lentamente, trasformatasi in un luogo pieno di insidie. Non è purtroppo ancora lontano il ricordo delle pene vissute a causa di Ayala e ora si è aggiunto pure un tentativo di omicidio ai suoi danni. Per lei è decisamente troppo ed è arrivato il momento di dire basta e di cambiare vita, almeno per un po’. Martina rivelerà presto a tutti le sue intenzioni e lascerà Curro letteralmente spiazzato.

La Promessa Anticipazioni: Maria tenta di riavvicinarsi a Padre Samuel

Maria ha baciato Padre Samuel e da allora il parroco sta cercando di evitarla. La Fernandez si sente tremendamente in colpa e vorrebbe rimediare ma soprattutto vorrebbe riavvicinarsi a lui ma il sacerdote continuerà a tenerla a distanza… per un motivo che lei manco si immagina. Intanto Jana rivelerà a Manuel del suo ultimo scontro con Cruz e il marchesino, stanco di questa situazione e al corrente delle macchinazioni della madre, prenderà le sue parti, gelando la marchesa. E presto la nobile dovrà difendersi da accuse che, purtroppo per lei, avranno solide prove.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

