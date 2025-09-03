Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 settembre 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.20 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 15:50 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 settembre 2025 - Hope e Thomas sono uniti più che mai. Il Forrester sarà stupito e felice che la Logan lo abbia perdonato nonostante tutte le cose brutte che le ha raccontato. La figlia di Brooke lo rassicurerà ulteriormente e gli prometterà di non focalizzarsi mai più sul passato ma di voler pensare al loro futuro, qualunque esso sia. I due giovani cambieranno argomento e parleranno di Eric e del miracolo che lo ha riportato a casa. Il rampollo di Ridge non vedrà l’ora di rivedere il suo adorato nonnino ma avrà desiderio anche di coronare il suo sogno d’amore con Hope, che spera dica di sì – presto – alle loro nozze... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 1° al 6 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 3 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 3 settembre 2025 - Zehra ha alzato un po' troppo il gomito, quindi non è in grado di tornare a casa da sola. Kemal, però, la stava aspettando per riaccompagnarla. Quando rientrano, Yildiz assiste ad una scena che la fa innervosire. Intanto, Ender porta avanti il suo piano: deve incontrare il signor Erdem, e non per parlargli semplicemente di affari. In seguito, Yildiz chiede a Zeynep di vedersi per un confronto: ha bisogno di schiarirsi le idee, che al momento sono piuttosto confuse. Improvvisamente sopraggiunge Hira, la quale deve dare alla mora una notizia sconvolgente... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 1° al 5 settembre 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 3 settembre 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 3 settembre 2025 - Ates sta per partire per la Spagna, anche se nel finesettimana ci sarà l'udienza per la custodia dei fratellini. Prima di andarsene, il rosso tiene una riunione per parlare degli imminenti cambiamenti che ci saranno in azienda; ad esempio, Umut sarà il nuovo amministratore delegato. Intanto, a Fusun viene impedito di accedere alla casa di moda. Firuze, invece, si sta aprendo con Leyla, raccontandole il suo doloroso passato. La donna le fa capire di essere sua madre e le chiede perdono... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dal 30 agosto al 5 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 3 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 3 settembre 2025 - Suat incontra Sirin e le offre una bella somma di denaro in cambio di informazioni su Bahar ed i suoi figlioletti. Piril sopraggiunge all'improvviso ed inizia subito ad agitarsi; per calmarla, il padre le rivela che cosa gli ha appena confessato la riccia: la prima moglie di "Alp" ha già un altro uomo. Intanto, come programmato da Hikmet, Umran sorprende Peyami e Bersan insieme al centro commerciale. La donna chiama Ceyda, la quale reagirà prendendo due drastiche decisioni... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 1° al 5 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 3 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 settembre 2025 - Catalina affronterà con coraggio e di petto Pelayo. La marchesina darà al suo ex futuro sposo la possibilità di spiegarle perché l’ha abbandonata e lui le rivelerà il piano iniziale di Cruz, ovvero quello con cui lui avrebbe dovuto sedurla e portarla via dalla tenuta. Il conte le confesserà di essersi innamorato davvero di lei e di non aver più potuto seguire gli ordini della marchesa ma anche di non sentirsi pronto a fare da padre al bambino in arrivo. Catalina sarà una furia; delusa e amareggiata per l’ennesimo tradimento, caccerà il ragazzo e gli intimerà di non farsi mai più vedere. Poi, rimasta sola con Martina, si confiderà con lei perdendo all’improvviso i sensi. Maria invece deciderà di informare Manuel che sua madre e la Ros erano in combutta e che non hanno mai voluto aiutare Jana. Anzi hanno sempre cercato di sabotarla affinché se ne andasse. Per il marchesino sarà una notizia devastante... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 agosto al 6 settembre 2025.