Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 1° al 5 settembre 2025: Zeynep e Alihan si sposano, Halit divorzia da Yildiz

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit in onda dal 1° al 5 settembre 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 1° al 5 settembre 2025.

Lunedì 1° settembre 2025

Halit torna a casa anche se la tensione con Yildiz è alle stelle, mentre Ender cerca di farlo ingelosire avvicinandosi a Bulent. Nel frattempo, Zeynep va a cena con Caner ed Emir su richiesta di Hira che vuole presentare loro l’uomo con cui sta uscendo. La ragazza rimane scioccata quando scopre che si tratta di Alihan. Ender mette la pulce nell’orecchio ad Halit e gli propone di mettere alla prova Yildiz, offrendole una grossa somma di denaro per capire se resterà con lui o se deciderà di andarsene. Kemal ascolta tutta la conversazione e mette in guardia Yildiz che, con una contromossa, affronta il marito e gli dice che vuole stare con lui per amore. Kemal vuole lasciare il lavoro e Yildiz improvvisamente non vuole perderlo. I due si baciano ignari che Zeynep sta assistendo alla scena, che si infuria con la sorella.

Martedì 2 settembre 2025

Kemal va a casa Zeynep per convincerla a fare pace con Yildiz che ammette di amarla ancora, certo che lei stia con Halit per convenienza. Mentre Kemal promette di allontanarsi, non svelando il doppio gioco con Ender, Yildiz confessa alla sorella di essersi lasciata andare con Kemal dopo che lui l’ha aiutata a smascherare il tranello di Halit dal non divorzierà finché non avrà assicurato un futuro a entrambe. Nel frattempo, Zeynep ha il cuore spezzato dopo aver visto Alihan con Hira, e come se non bastasse scopre che l’amica è realmente innamorata del suo ex. Kemal non mantiene la promessa e propone a Yildiz di fuggire insieme mentre Emir confida a Caner di scriversi con Lila ed Ender cerca un modo per incontrare Erdem Bilir.

Mercoledì 3 settembre 2025

Zehra esce una sera con amici accompagnata da Kemal che la riporta anche a casa e Yildiz si ingelosisce, accendendo nuove tensioni in famiglia. Intanto Ender riesce finalmente a incontrare Erdem mentre Yildiz si sfoga con Zeynep, ma il loro dialogo viene interrotto dall’arrivo di Hira, che porta una notizia sconvolgente: ha trovato in casa di Alihan degli anelli di fidanzamento con incisa una data. A quel punto, Zeynep capisce che in realtà voleva chiederle di sposarlo e decide di dire ad Hira tutta la verità, anche se la ragazza si sente tradita e ferita .

Giovedì 4 settembre 2025

Hakan porta Zeynep da Alihan e lui le chiede di sposarlo. Mentre lei accetta, Yildiz rifiuta la proposta di Kemal scegliendo di restare accanto a Halit. A Kemal non resta che presentare le sue dimissioni. Ender invita Erdem per far ingelosire Halit e il trucco funziona, poi arriva il colpo di scena sul misterioso finanziatore: il signor Atakan è in realtà Kemal. Furioso dopo aver scoperto tutta la verità, Halit decide di divorziare da Yildiz ma attenderà qualche mese per non compromettere la reputazione mentre Kemal lascia intendere di essere d’accordo con Ender.

Venerdì 5 settembre 2025

Ender trama per trasferirsi in una casa più grande e lussuosa mentre Zeynep e Alihan sono più uniti che mai dopo una notte romantica e Hira giura vendetta. Caner ed Emir riflettono sulle proprie vite insoddisfacenti e, parlando, scoprono una conoscenza in comune e pensano di sfruttarla a proprio vantaggio. Nel frattempo, Zeynep e Alihan vivono ormai la loro relazione alla luce del sole mentre Hira affronta Zeynep pubblicamente, facendole teme ripercussioni sul lavoro. Mentre Cem decide di chiudere con il passato e ripartire da zero, Kemal prova a riavvicinarsi a Erim. Il matrimonio tra Halit e Yildiz è sempre più vicino al tracollo ed Ender, convinta che la rottura sia imminente: è questo il momento giusto per agire?

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.