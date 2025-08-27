La Promessa Anticipazioni dal 31 agosto al 6 settembre 2025: Pelayo confessa a Catalina la verità sul debito con Cruz

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 31 agosto al 6 settembre 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 31 agosto al 6 settembre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 31 agosto al 6 settembre 2025

Domenica 31 agosto

Martina sorprende Pelayo mentre spia Catalina e lo invita a smettere, intimandogli di lasciarla in pace, anche se lui vorrebbe giustificarsi. Nel frattempo Cruz affronta Manuel, accusandolo di aver favorito la fuga di Jana. Pia confida alle cuoche e a Teresa di essersi riavvicinata a Don Ricardo. Manuel, disperato, cerca comprensione in Alonso e gli rivela il suo amore sincero per Jana.

Lunedì 1° settembre 2025

Jose Juan confida a Lorenzo che le voci su un legame tra Curro e Martina gli creano disagio, ma il capitano nega e gli concede libertà di punire Curro per le sue mancanze di rispetto. Soddisfatta della fuga di Jana, Cruz rassicura Alonso: presto Manuel sposerà una donna del loro stesso rango. Nel frattempo Catalina rivela a Simona di essere tormentata da incubi e dolori allo stomaco. Serve un medico?

Martedì 2 settembre 2025

Mentre Samuel confida a un episodio del passato Maria, ovvero quando i genitori lo spinsero in seminario per allontanarlo dalla povertà, Julia convoca Curro e Manuel per un chiarimento, mentre Vera e Marcelo progettano di denunciare il Duca de Carril alla Guardia Civile. I due, tuttavia, sono trattenuti dall’intervento di Lope e Teresa li trattiene anche se Vera non ha intenzione di arrendersi.

Mercoledì 3 settembre 2025

Manuel trova un modo per risolvere il conflitto tra Julia e José Juan, lanciando un ultimatum mentre Catalina chiede a Martina di organizzare un incontro con Pelayo. Le tensioni tra Petra e Ricardo e Pía continuano ad aumentare, aggravate dall’atteggiamento di Santos. Maria, invece, è in ansia per Jana mentre Manuel è distrutto dalla sua fuga. Maria crede che sia giunto il momento di rivelare ciò che ha sentito dalla marchesa durante il licenziamento della signora Ros. Nel frattempo, la marchesa riceve una telefonata inattesa: Pelayo sembra deciso a confessare a Catalina il motivo del suo debito con Cruz.

Giovedì 4 settembre 2025

Pelayo svela a Catalina che Cruz lo aveva incaricato di sedurla e portarla via dalla tenuta prima che lui si innamorasse di lei sul serio, ammettendo poi di non sentirsi pronto a fare da padre al bambino. Catalina lo allontana e decide di non rivederlo più poi confida tutto a Martina e sviene per la tensione. Nel frattempo Maria informa Manuel che l’intento di Cruz era proprio quello di spingere Jana a lasciare la tenuta. Messa alle strette, Cruz nega tutto.

Venerdì 5 settembre 2025

Alonso respinge la proposta di entrare in società con il Duca de Carril, nonostante l’opposizione di Lorenzo. Mentre Maria sorprende Samuel con un bacio, Cruz è convinta Leocadia la stia corteggiando. Ricardo tenta di riavvicinarsi a Santos, ma Petra mette in guardia Pía: l’uomo è già sposato. L’ospedale chiama la tenuta: una giovane in stato d’incoscienza è stata ricoverata e si sospetta che possa trattarsi di Jana. Mentre Manuel corre a Villalquino per accertarsene, Cruz è certa che si tratti della ragazza.

Sabato 6 settembre 2025

Catalina vuole dimenticare Pelayo ma prima si confida con Simona rivelandole che dietro l’arrivo del Conte di Añil si nasconde la crudele regia di Cruz. Pía cerca invano di farsi confermare da Ricardo che sua moglie sia ancora viva, ma lui nega. Marcelo e gli altri sperano che, nonostante l’incontro avuto, il segretario del Duca non lo abbia riconosciuto. Curro e Matilde ribadiscono di non voler sposarsi, José Juan prende una decisione drastica e definitiva

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.