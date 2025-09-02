Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 3 settembre 2025 su Canale 5: Firuze dice a Leyla di essere sua mamma. Ecco la reazione della ragazza...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 settembre 2025 alle 15:05, Ates sta per partire per la Spagna, anche se nel finesettimana ci sarà l'udienza per la custodia dei fratellini. Prima di andarsene, il rosso tiene una riunione per parlare degli imminenti cambiamenti che ci saranno in azienda; ad esempio, Umut sarà il nuovo amministratore delegato. Intanto, a Fusun viene impedito di accedere alla casa di moda. Firuze, invece, si sta aprendo con Leyla, raccontandole il suo doloroso passato. La donna le fa capire di essere sua madre e le chiede perdono...

If you Love: Ates in partenza...

Ates ha preso la sua decisione, e non tornerà sui suoi passi. Come ha già comunicato a Leyla, dal momento che non ha più la custodia dei fratellini e non potrà riottenerla, ha capito che l'unica cosa da fare sia ripartire per la Spagna. Lei, pur amandolo, non è disposta a seguirlo: non vuole abbandonare Ilgaz, Aydos e Berit, e poi sente di essere vicina a ritrovare sua madre. Ora, il rosso sta comunicando ad Ilter che i suoi bagagli sono pronti; infatti, non è intenzionato a prendere parte all'udienza per l'affidamento dei ragazzini, poiché convinto che sarebbe del tutto inutile...

Fusun furibonda... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Prima di andare via, Ates tiene una riunione alla casa di moda. Il giovane deve comunicare ai dipendenti quali cambiamenti ci saranno in azienda: Bige se ne andrà, Fusun è stata licenziata per il furto dei bozzetti commesso ed Umut sarà il nuovo amministrato delegato dell'azienda. Ates si dimette e saluta tutti, lasciando il fratello maggiore a bocca aperta. Nel mentre, la perfida zia tenta di entrare, ma l'addetto alla sicurezza all'ingresso glielo impedisce: ordini dall'alto. Neanche a dirlo, Fusun va su tutte le furie per il trattamento che sta ricevendo!

Leyla e Firuze si ricongiungono, nelle Anticipazioni della puntata del 3 settembre 2025 di If you Love

Firuze e Leyla stanno avendo un'intensa conversazione. Dopo che la giovane si è di nuovo sfogata con lei, le chiede di fare lo stesso: ricambierà il favore e la starà ad ascoltare. Allora, Firuze coglie la palla al balzo per confessarle di essersi innamorata dell'uomo sbagliato in passato: era una persona molto violenta con lei, sia verbalmente che fisicamente. A causa di questo individuo, perse la figlioletta, che però nel corso degli anni ha sempre cercato. Leyla, capito di avere davanti a sé la madre, scoppia a piangere e fa per andarsene, ma Firuze le chiede perdono e l'abbraccia forte a sé...

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.