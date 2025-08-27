Beautiful Anticipazioni dal 1° al 6 settembre 2025: Bill sogna in grande, Poppy potrebbe essere il suo futuro!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 1° al 6 settembre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful continua a farci compagnia e dopo la pausa estiva, durante la quale sono andate in onda le repliche, la Soap è tornata con le sue puntate inedite. Scopriamo insieme cosa succederà dal 1° al 6 settembre 2025 sempre su Canale5 alle ore 13.45 e nel weekend alle ore 14.00.

Beautiful Anticipazioni dal 1° a 6 settembre 2025: scopriamo cosa succederà nella Soap

Lunedì 1° settembre 2025

RJ vuole vivere dei momenti di intimità con Luna e la porta nella casa sulla spiaggia che ha affittato da Wyatt, sì proprio quella in cui sono andati Poppy e Bill, che si rendono conto subito che i due ragazzi sono sotto lo stesso loro tetto. Poppy è agitata mentre i ragazzi invece non si accorgono di nulla e continuano a scambiarsi dolcezze. RJ sogna in grande e spera che la serata vada in modo romantico come spera mentre Luna è ancora un po’ a disagio e si sente in ansia.

Martedì 2 settembre 2025

Steffy e Finn possono tornare a vivere la loro vita senza più drammi (almeno per ora) e sono felici. Quello che il dottore ha fatto per il nonno della Forrester è fantastico e la ragazza è molto grata. Dopo questo episodio, il loro matrimonio si è rafforzato. Sebbene sia lusingato dalle parole della moglie, Finn sottolinea che il merito non è solo suo e ringrazia Eric per la sua forza di volontà ma anche la sua squadra in ospedale, che è riuscita ad aiutarlo. Il medico confida alla sua consorte di essere molto contento ma anche teso per via dell’atteggiamento di sua madre Li. La donna è molto orgogliosa dei suoi successi ma continua a impedirgli di avere un rapporto sereno con sua zia e sua cugina, con cui vorrebbe poter costruire una famiglia unita.

Mercoledì 3 settembre 2025

Thomas ha dato tempo a Hope di riflettere sulla sua proposta di matrimonio ma vuole comunque sapere se lei abbia deciso qualcosa. Con una scusa si presenta da lei e le chiede come sta. I due si ritrovano a parlare di Eric e del miracolo accaduto e il Forrester paragona questo evento alla seconda possibilità che ha avuto con la Logan, nonostante quello che è successo in passato. Hope ammette di avere ancora delle riserve e di essere comunque molto tesa ma anche di credere che il suo pentimento sia sincero. Rivela persino di aver intimato a sua madre di stare alla larga e di non impicciarsi di faccende che non sono sue. Thomas la ringrazia per questo e le rinnova la sua proposta di matrimonio, confermando la sua decisione di attendere quando sarà pronta di portare al dito il suo anello.

Giovedì 4 settembre 2025

RJ e Luna continuano a scambiarsi dolci effusioni nella casa sulla scogliera, mettendo ancora più in imbarazzo Bill e Poppy, che non sanno come fare per evitare che i due ragazzi li scoprano. La Nozawa dà allo Spencer un suggerimento e lo convince a uscire dalla finestra. I due riescono a farlo ma Luna vede un’ombra e, spaventata, urla. Sua madre allora decide di rientrare dalla porta principale, fingendo di essere là di passaggio.

Venerdì 5 settembre 2025

Mentre Eric si ambienta di nuovo e facilmente a casa sua, attorniato dall’amore dei suoi cari, in primis di Donna, Bill pranza con Liam e confessa al figlio di vedere in Poppy non solo un’avventura del suo passato ma una donna con cui potrebbe costruire il suo futuro. RJ e Luna, alla Forrester, commentano lo strano incontro che hanno avuto nella casa sulla spiaggia e ne sono divertiti. Poppy entra nella stanza mentre i due si baciano e crea un ulteriore imbarazzo. Li arriva in azienda furiosa dopo aver scoperto della relazione tra la sorella e il magnate. La dottoressa attacca Penelope ma lei si difende sostenendo che la sua relazione con Bill è iniziata molto anni prima. Questa dichiarazione fa drizzare le antenne a Luna.

Sabato 6 settembre 2025

Luna è stanca dei contrasti tra sua madre e sua zia e rivela a RJ di sentirsi provata da tutto questo. La giovane si confida con il Forrester e gli dice che vorrebbe tanto un po’ di serenità attorno a lei poi ammette di aver cominciato a provare una strana sensazione anzi un dubbio, che comincia a farsi sempre più largo nella sua mente. Bill e Liam collaborano per svuotare la casa sulla spiaggia e il giovane Spencer si diverte a prendere in giro suo padre per via del suo attaccamento a Poppy.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.