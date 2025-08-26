If you Love Anticipazioni Ultime Puntate dal 30 agosto al 5 settembre 2025: Arriva il Gran Finale!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Ultime Puntate di If you Love, la soap turca di Canale 5 con Kerem Bursin, in onda dal 30 agosto al 5 settembre 2025. Ecco le trame degli episodi finali che andranno in onda la prossima settimana.

If you Love, le Anticipazioni degli Episodi Finali in onda dal 30 agosto al 5 settembre 2025

Sabato 30 agosto 2025

Ates e Leyla, durante la vacanza organizzata con i bambini, stanno facendo del loro meglio per tenere a freno gli impulsi. Intanto, Bige continua a sospettare che ci sia qualcosa dietro la nuova collezione di Fusun; allora confronta i suoi disegni con quelli della defunta Julide Arcali. In un secondo momento, Firuze propone a Leyla un contratto esclusivo, e le chiede di risponderle quanto prima. Tuttavia, la giovane ha la teste altrove: ha ottenuto da Ates l'indirizzo di una donna che potrebbe sapere qualcosa su sua madre, e così si affretta a raggiungerla insieme a Meryem. Dato che Sebnem ed Haldun si rifiutano di parlare, Leyla si sfoga con il marito.

Domenica 31 agosto 2025

Ates scopre che la madre di Leyla si chiama Zeynep, ed il suo sospetto è che potrebbe trattarsi di Firuze. Allora, lui suggerisce alla moglie di dargli del tempo per indagare prima di rispondere all'offerta che le ha fatto la donna. Successivamente, Ates e Leyla sono in pensiero per i bambini, poiché credono che Umut non sia in grado di prendersene cura a dovere; quindi, vanno a trovarli. In verità, il ragazzo non se la cava per niente male. D'altra parte, Fusun ha assunto una nuova tata, Gonul, che è piuttosto severa. Intanto, Ilgaz accetta d'incontrare Baris ed i due si riappacificano.

Lunedì 1° settembre 2025

Ates informa Leyla di voler partire per l'estero: ha perso la custodia dei fratellini, dunque non ha più senso restare lì. Inoltre, le dice che vorrebbe che lo seguisse. Lei, nonostante non vorrebbe separarsene, non è sicura di volersene andare proprio ora che è vicina al ritrovamento della madre. Intanto, la nuova tata continua a scontrarsi con Aydos e Berit. Questi ultimi, non sopportandola più, arrivano persino a rinchiuderla in stanza. Ilgaz e Baris, invece, trovano i disegni trafugati da Fusun e mandano le prove a Leyla.

Martedì 2 settembre 2025

Leyla ha invitato Firuze a casa sua, e le ha chiesto perché si sia presentata al suo matrimonio. La donna, con grande difficoltà, sta per rivelare alla mora qualcosa di importante, ma viene interrotta dall'arrivo della famiglia di Mert: Meryem sta per annunciare il suo fidanzamento ufficiale. La madre del futuro sposo, però, non è una persona che si accontenta facilmente, tanto che mette la futura nuora ed il resto della banda in grande difficoltà. Intanto, Bige fa sapere ad Umut che è pronta ad andarsene per ricominciare altrove, e sottolinea che tra di loro non potrà mai esserci niente perché è sempre stata innamorata di Ates. Leyla, invece, consegna ad Ates i bozzetti di sua madre, e lui le consegna i documenti per il divorzio consensuale.

Mercoledì 3 settembre 2025

Ates è pronto a partire per la Spagna, anche se nel finesettimana ci sarà l'udienza per l'affidamento dei fratellini. Prima di andarsene, il rosso tiene una riunione per parlare degli imminenti cambiamenti che ci saranno in azienda: si dimette e nomina nuovo amministratore delegato Umut. Intanto, a Fusun viene proibito di accedere alla casa di moda, poiché ormai il suo furto è noto a tutti. Firuze, invece, si sta aprendo con Leyla, raccontandole che perse la figlioletta a causa di un uomo molto violento. La donna le fa capire di essere sua madre e le chiede perdono. La giovane scoppia a piangere tra le sue braccia.

Giovedì 4 settembre 2025

Leyla confida ad Ates di aver ritrovato sua madre, ma lui sapeva già tutto. Poi, i due si dicono addio. Il mattino seguente, Ates parte. Intanto, Yakup fa sapere a Mert che presto diventerà suo zio, perché sposerà sua zia. Fusun, invece, minaccia Ilgaz: è al corrente del fatto che sia stata lei a consegnare ad Ates e Leyla le prove del suo furto di bozzetti. Dopodiché, la donna minaccia anche Umut, ed Ilgaz, origliando, scopre che lui era in combutta con Oran per prendere il controllo dell'azienda.

Venerdì 5 settembre 2025

Ilgaz telefona ad Ates per avvisarlo di aver scoperto che Umut era in combutta con Oran per prendere il controllo dell'azienda. Nonostante ciò, il rosso non sembra intenzionato a tornare indietro. Due giorni dopo, anche Leyla ed il resto della banda si mettono in viaggio. La giovane ha recuperato il rapporto con sua madre, anche se la lontananza da Ates la rende comunque triste. In seguito, assistiamo all'udienza per la custodia dei bambini. Ilgaz, Aydos e Berit dichiarano che desiderano stare con Ates, il quale, però, non è presente. Leyla afferma che vorrebbe che loro andassero a vivere con lei, e all'improvviso arriva Ates con dei documenti di fondamentale importanza: le prove della corruzione di Umut.

