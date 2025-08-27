La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 1° al 5 settembre 2025: Arif si dichiara a Bahar, Enver rischia di morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 1 al 5 settembre 2025. Ecco le trame.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 1° al 5 settembre 2025

Lunedì 1° settembre 2025

Enver, ancora scosso dalla recente scoperta che ha fatto, confida a Ceyda e Yeliz qual è il segreto che sta custodendo da tempo con grande sofferenza: Sarp è ancora vivo. Le due sono incredule. Yeliz si fa prendere dal panico, ma prova a mantenere la calma, conscia di dover ragionare a mente lucida per trovare una possibile soluzione al "problema".

Martedì 2 settembre 2025

Bahar è molto preoccupata per l'assenza prolungata di Enver da casa; non sapendo cos'altro fare, chiede auto ad Arif. Intanto, Ceyda sta spingendo quest'ultimo a dichiararsi alla sua amata, e, al tempo stesso, sta spronando lei a lasciarsi andare. Allora, Arif prende coraggio ed invita Bahar a fare colazione in un bel locale con vista sul mare, e qui le apre il suo cuore.

Mercoledì 3 settembre 2025

Suat incontra Sirin e le promette un'ingente somma di denaro in cambio di informazioni su Bahar ed i suoi figlioletti. Piril sopraggiunge all'improvviso e rischia di guastare i piani a suo padre, che, però, la rassicura, confidandole che cosa gli ha appena rivelato la riccia: la prima moglie di "Alp" ha già un altro uomo, Arif. Intanto, come programmato da Hikmet, Umran sorprende Peyami e Bersan insieme al centro commerciale. La donna, furibonda, telefona a Ceyda. Quest'ultima reagisce chiudendo definitivamente con l'ex amante e smettendo di lavorare al night club per Seyfullah.

Giovedì 4 settembre 2025

Bahar racconta a Ceyda e Yeliz come è andato l'appuntamento con Arif. Intanto, Sirin, in pensiero per la vita di Enver, informa Suat che il padre sta per incontrare Sarp. Nel mentre, Enver e suo "genero" stanno avendo un animato faccia a faccia. L'uomo punta il dito contro Sarp, e gli ordina di non avvicinarsi a Bahar e ai piccoli Nisan e Doruk. Sopraggiungono all'improvviso gli uomini di Suat. Enver ed il giovane si danno alla fuga, ed il primo accusa un malore in taxi.

Venerdì 5 settembre 2025

Enver viene operato d'urgenza. Hatice, Sirin, Ceyda e Yeliz sono in sala d'attesa, preoccupatissime. Intanto, Sarp mette Piril davanti ad una scelta: deve scegliere tra lui e suo padre Suat. In un secondo momento, Enver viene trasferito in terapia intensiva: l'intervento è riuscito. Sirin, invece, riceve la visita di uno degli scagnozzi di Suat, che le consegna dei soldi. La riccia, costretta ad accettarli, va nel panico.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.