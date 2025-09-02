TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa | La Promessa Anticipazioni 3 settembre 2025: Catalina e Pelayo di nuovo a confronto, non finirà bene!
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni 3 settembre 2025: Catalina e Pelayo di nuovo a confronto, non finirà bene!

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 settembre 2025 su Rete4 e che vedrà Catalina e Pelayo di nuovo faccia a faccia. Che succederà?

La Promessa Anticipazioni 3 settembre 2025: Catalina e Pelayo di nuovo a confronto, non finirà bene!

Catalina affronterà con coraggio e di petto Pelayo nella puntata de La Promessa in onda il 3 settembre 2025, su Rete4 alle ore 19.40. Le anticipazioni ci rivelano che la marchesina darà al suo ex futuro sposo la possibilità di spiegarle perché l’ha abbandonata e lui le rivelerà il piano iniziale di Cruz, ovvero quello con cui lui avrebbe dovuto sedurla e portarla via dalla tenuta. Il conte le confesserà di essersi innamorato davvero di lei e di non aver più potuto seguire gli ordini della marchesa ma anche di non sentirsi pronto a fare da padre al bambino in arrivo. Catalina sarà una furia; delusa e amareggiata per l’ennesimo tradimento, caccerà il ragazzo e gli intimerà di non farsi mai più vedere. Poi, rimasta sola con Martina, si confiderà con lei perdendo all’improvviso i sensi. Maria invece deciderà di informare Manuel che sua madre e la Ros erano in combutta e che non hanno mai voluto aiutare Jana. Anzi hanno sempre cercato di sabotarla affinché se ne andasse. Per il marchesino sarà una notizia devastante. Vediamo, nel dettaglio, cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 3 settembre 2025: Catalina affronta Pelayo

Martina ha informato Catalina che Pelayo è ancora in giro a Lujàn e che la sta tenendo d’occhio da tempo. La marchesina si è infuriata ma anche incuriosita. Con la determinazione che la contraddistingue da sempre, Catalina vorrà chiarire con il conte e vorrà sapere perché, nonostante quello che le ha fatto, continua a darle il tormento da lontano. Per questo motivo si è fatta organizzare un incontro con lui. Il loro faccia a faccia sarà terribile e pieno di verità che faranno molto male alla figlia di Don Alonso. Catalina sta già male e dopo il “chiarimento” con il suo ex futuro marito peggiorerà radicalmente.

Pelayo confessa tutto a Catalina nella puntata de La Promessa

Pelayo sarà felice di poter chiarire con Catalina ma si renderà conto che il suo faccia a faccia non è destinato a portare nulla di buono. Il conte deciderà di dare una spiegazione alla marchesina ma anche di dirle tutte le verità, anche quelle più scomode. Pelayo le confesserà di essere stato incaricato da Cruz di sedurla e di portala via della tenuta ma di essersi poi davvero innamorato di lei. Il giovane le dirà di essere scappato perché non si sente pronto a fare da padre a un bambino, per giunta non suo. Catalina andrà su tutte le furie davanti a queste feroci confessioni e gli intimerà di andarsene.

La Promessa: Maria rivela a Manuel i piani di Cruz

Catalina sarà molto delusa dalle confessioni di Pelayo e troverà conforto in Martina, a cui racconterà tutto per poi svenire esausta e provata. Intanto Maria, non vedendo Jana tornare a casa e cominciando a preoccuparsi, deciderà di dire a Manuel quello che ha sentito sulla signora Ros. La Fernandez racconterà al marchesino che sua madre ha ingaggiato l’istitutrice per sabotare Jana e costringerla alla resa e alla fuga. Manuel sarà furioso e affronterà sua madre, che ovviamente negherà con forza.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 agosto al 6 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Un Posto al Sole Anticipazioni dall’8 al 12 settembre 2025: Alice e Vinicio distanti, Gennaro vuole separarli
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dall’8 al 12 settembre 2025: Alice e Vinicio distanti, Gennaro vuole separarli
La forza di una donna Anticipazioni 3 settembre 2025: Sirin collabora con Suat, Ceyda fuori di sé!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 3 settembre 2025: Sirin collabora con Suat, Ceyda fuori di sé!
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dall’8 al 12 settembre 2025: Marcello vuole sposare Adelaide
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dall’8 al 12 settembre 2025: Marcello vuole sposare Adelaide
Il Paradiso delle Signore 3 settembre 2025, in replica: Marcello pronto a regolare i conti con Tancredi!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 3 settembre 2025, in replica: Marcello pronto a regolare i conti con Tancredi!
Uomini e Donne, Sabrina Zago confessa: "Non l'ho ancora dimenticato, se vedo una sua foto..."
news VIP Uomini e Donne, Sabrina Zago confessa: "Non l'ho ancora dimenticato, se vedo una sua foto..."
If you Love Anticipazioni 3 settembre 2025: Firuze confessa a Leyla di essere sua madre, e lei...
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 3 settembre 2025: Firuze confessa a Leyla di essere sua madre, e lei...
Forbidden Fruit Anticipazioni 3 settembre 2025: Hira lascia Zeynep senza parole...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 3 settembre 2025: Hira lascia Zeynep senza parole...
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV