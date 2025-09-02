La Promessa Anticipazioni 3 settembre 2025: Catalina e Pelayo di nuovo a confronto, non finirà bene!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 settembre 2025 su Rete4 e che vedrà Catalina e Pelayo di nuovo faccia a faccia. Che succederà?

Catalina affronterà con coraggio e di petto Pelayo nella puntata de La Promessa in onda il 3 settembre 2025, su Rete4 alle ore 19.40. Le anticipazioni ci rivelano che la marchesina darà al suo ex futuro sposo la possibilità di spiegarle perché l’ha abbandonata e lui le rivelerà il piano iniziale di Cruz, ovvero quello con cui lui avrebbe dovuto sedurla e portarla via dalla tenuta. Il conte le confesserà di essersi innamorato davvero di lei e di non aver più potuto seguire gli ordini della marchesa ma anche di non sentirsi pronto a fare da padre al bambino in arrivo. Catalina sarà una furia; delusa e amareggiata per l’ennesimo tradimento, caccerà il ragazzo e gli intimerà di non farsi mai più vedere. Poi, rimasta sola con Martina, si confiderà con lei perdendo all’improvviso i sensi. Maria invece deciderà di informare Manuel che sua madre e la Ros erano in combutta e che non hanno mai voluto aiutare Jana. Anzi hanno sempre cercato di sabotarla affinché se ne andasse. Per il marchesino sarà una notizia devastante. Vediamo, nel dettaglio, cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 3 settembre 2025: Catalina affronta Pelayo

Martina ha informato Catalina che Pelayo è ancora in giro a Lujàn e che la sta tenendo d’occhio da tempo. La marchesina si è infuriata ma anche incuriosita. Con la determinazione che la contraddistingue da sempre, Catalina vorrà chiarire con il conte e vorrà sapere perché, nonostante quello che le ha fatto, continua a darle il tormento da lontano. Per questo motivo si è fatta organizzare un incontro con lui. Il loro faccia a faccia sarà terribile e pieno di verità che faranno molto male alla figlia di Don Alonso. Catalina sta già male e dopo il “chiarimento” con il suo ex futuro marito peggiorerà radicalmente.

Pelayo confessa tutto a Catalina nella puntata de La Promessa

Pelayo sarà felice di poter chiarire con Catalina ma si renderà conto che il suo faccia a faccia non è destinato a portare nulla di buono. Il conte deciderà di dare una spiegazione alla marchesina ma anche di dirle tutte le verità, anche quelle più scomode. Pelayo le confesserà di essere stato incaricato da Cruz di sedurla e di portala via della tenuta ma di essersi poi davvero innamorato di lei. Il giovane le dirà di essere scappato perché non si sente pronto a fare da padre a un bambino, per giunta non suo. Catalina andrà su tutte le furie davanti a queste feroci confessioni e gli intimerà di andarsene.

La Promessa: Maria rivela a Manuel i piani di Cruz

Catalina sarà molto delusa dalle confessioni di Pelayo e troverà conforto in Martina, a cui racconterà tutto per poi svenire esausta e provata. Intanto Maria, non vedendo Jana tornare a casa e cominciando a preoccuparsi, deciderà di dire a Manuel quello che ha sentito sulla signora Ros. La Fernandez racconterà al marchesino che sua madre ha ingaggiato l’istitutrice per sabotare Jana e costringerla alla resa e alla fuga. Manuel sarà furioso e affronterà sua madre, che ovviamente negherà con forza.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.