Forbidden Fruit Anticipazioni 3 settembre 2025: Hira lascia Zeynep senza parole...

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 3 settembre 2025 su Canale 5: Hira deve dare una notizia sconvolgente a Zeynep!

Forbidden Fruit Anticipazioni 3 settembre 2025: Hira lascia Zeynep senza parole...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 3 settembre 2025 alle 14:20, Zehra ha alzato un po' troppo il gomito, quindi non è in grado di tornare a casa da sola. Kemal, però, la stava aspettando per riaccompagnarla. Quando rientrano, Yildiz assiste ad una scena che la fa innervosire. Intanto, Ender porta avanti il suo piano: deve incontrare il signor Erdem, e non per parlargli semplicemente di affari. In seguito, Yildiz chiede a Zeynep di vedersi per un confronto: ha bisogno di schiarirsi le idee, che al momento sono piuttosto confuse. Improvvisamente sopraggiunge Hira, la quale deve dare alla mora una notizia sconvolgente...

Forbidden Fruit: Yildiz gelosa di Kemal?

Zehra ha deciso di concedersi una serata di svago in compagnia di alcuni amici all'insegna dello svago. Tuttavia, nel corso della notte, la mora alza un po' troppo il gomito, tanto da fare fatica persino a reggersi in piedi. Evidentemente, Zehra non è in condizioni di tornare a casa da sola; per fortuna, c'è qualcuno che, lungimirante, la stava aspettando proprio per accompagnarla. Si tratta di Kemal, il quale le offre un passaggio fino alla villa. Una volta rientrati, Yildiz li sorprende insieme ed assiste ad una scena che la farà innervosire. Che la bionda sia gelosa di Kemal?

Il piano di Erdem... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender continua a portare avanti il suo diabolico piano. La donna, dopo essere andata a letto con Halit più di una volta, è sempre più convinta di avere una chance concreta di riprendersi il suo ex marito. D'altra parte, al contempo, il matrimonio tra Halit e Yildiz sta dando i primi segni di cedimento. Allora, Ender si mette in contatto con il signor Erdem, perché desiderosa d'incontrarlo; nonostante le apparenze, però, la mora non vuole parlargli semplicemente di affari... Che cosa si sarà messa in testa di combinare stavolta?

Hira sconvolge Zeynep, nelle Anticipazioni della puntata del 3 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz ha urgente bisogno di vedere Zeynep, e così le chiede d'incontrarsi. La prima sa di doversi schiarire le idee, che al momento risultano piuttosto confuse. Infatti, mentre il matrimonio con Halit sta andando in pezzi, Kemal le ha proposto di scappare insieme; Yildiz però ribadisce che non ha alcuna intenzione di divorziare dal ricco consorte. Mentre stanno parlando, sopraggiunge improvvisamente Hira, che deve fare una confessione a dir poco sconvolgente a Zeynep. Quest'ultima farà una scoperta che la spingerà a mettere tutto in discussione...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 1° al 5 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.20 su Canale 5.

