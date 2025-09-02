Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 settembre 2025: Hope perdona Thomas, ora lo sposerà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo Hope confermare a Thomas il suo perdono. La Logan si deciderà a sposarlo... o no?

Hope e Thomas sono uniti più che mai e nella puntata di Beautiful in onda il 3 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester sarà stupito e felice che la Logan lo abbia perdonato nonostante tutte le cose brutte che le ha raccontato. La figlia di Brooke lo rassicurerà ulteriormente e gli prometterà di non focalizzarsi mai più sul passato ma di voler pensare al loro futuro, qualunque esso sia. I due giovani cambieranno argomento e parleranno di Eric e del miracolo che lo ha riportato a casa. Il rampollo di Ridge non vedrà l’ora di rivedere il suo adorato nonnino ma avrà desiderio anche di coronare il suo sogno d’amore con Hope, che spera dica di sì – presto – alle loro nozze. Ma succederà mai? Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful: Hope è certa che Thomas non sia colpevole

Thomas ha rivelato ogni segreto a Hope e lei ha ascoltato ogni particolare su Emma e sul suo terribile incidente. La giovane è convinta che il Forrester sia innocente, che si sia trattato di un triste evento del destino e che il figlio di Ridge, con cui ora ha una focosa relazione che potrebbe diventare qualcosa di più, non abbia volutamente provocato l’uscita di strada della Barber. Per questo motivo ha ammutolito Brooke e le ha intimato di stare in disparte e di non mettersi in mezzo a questioni che non la riguardano. La Logan senior deve abituarsi, e in fretta, al fatto che sua figlia abbia preso una strada diversa da quella da lei tracciata e che stavolta voglia fare di testa sua, senza avere suggerimenti di nessun tipo.

Beautiful Anticipazioni 3 settembre 2025: Hope perdona Thomas ma lo sposerà?

Hope è determinata a fare di testa sua e lo confermerà a Thomas, con cui si incontrerà alla Forrester Creations. La ragazza gli riferirà di aver gelato sua madre e di averle intimato di non mettersi più in mezzo nelle loro faccende ma anche di aver messo le cose in chiaro sul loro rapporto, che presto potrebbe diventare qualcosa di più. La biondina confermerà al suo innamorato di averlo perdonato e di non credere che lui sia un assassino. Thomas ne sarà felicissimo e con questa dichiarazione sarà più che mai convinto di poter convolare a nozze molto presto. Ma la sua convinzione potrebbe non essere per nulla giusta. Sì perché Hope, per quanto sia certa della sua innocenza, non si sentirà pronta per diventare sua moglie, non ora e forse mai.

Thomas finalmente felice ma durerà? Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Thomas sarà felice come non mai per il perdono di Hope e sarà certo che lui e la Logan convoleranno a nozze. Il giovane si illude che questo accada molto presto e non vedrà l’ora di poter chiamare “moglie” la madre di suo figlio. Per ora cercherà di non insistere e di godersi il momento di grande felicità che la sua famiglia – e lui stesso – sta vivendo. Sì perché oltre al perdono di Hope ha da festeggiare il ritorno a casa di suo nonno. Eric è sulla via della guarigione e lui non potrebbe essere più contento di così. Finalmente le cose sembrano andare per il verso giusto e niente – almeno per lui – potrebbe andare storto. Ma sarà davvero così?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.