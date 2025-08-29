Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 agosto 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 agosto 2025 - il confronto tra Ridge ed Eric finirà nel migliore dei modi. Il patriarca racconterà alla famiglia della sua esperienza pre-morte, in cui ha visto lo spirito di Stephanie. Questa confessione farà venire i brividi a suo figlio, che gli chiederà – fuori dai denti – se lui sia arrabbiato con lui per averlo fatto operare. Il Forrester senior si affretterà a rincuorare il suo ragazzo e gli confesserà di aver mai sperato di tornare a casa come invece è successo e di non poter essere più felice di così. Intanto Poppy e Bill pranzeranno a Il Giardino e lo Spencer non perderà occasione di punzecchiare Sheila... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 25 al 31 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 29 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 29 agosto 2025 - Emir è molto colpito da Lila, però sia Zeynep che Caner lo dissuadono: la loro sarebbe una storia impossibile. Intanto, il fratello di Ender sta approfittando del momento per provare ad avvicinarsi alla mora. Dopodiché, Hira sta proponendo a Zeynep di uscire insieme per provare a distrarsi un po'. A questo punto, si aggiungono anche Emir e Caner, e forse anche il misterioso ragazzo che è riuscito a catturare l'attenzione di Hira... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 25 al 29 agosto 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 29 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 29 agosto 2025 - Fusun convince Firuze a firmare un contratto con Arcali a proprio favore, e le fa una promessa - che forse non manterrà -. Intanto, Ates viene convocato a scuola dalla Commissione Disciplinare per rispondere ad alcune accuse mosse dai genitori di un alunno coinvolto nella rissa con Ilgaz, Aydos ed il rosso stesso. Purtroppo, il rosso non farà che peggiorare le cose. Dopodiché, durante una vacanza organizzata con i ragazzini, Ates e Leyla si riavvicinano, anche se decidono di reprimere gli impulsi, per il bene di tutti. Parallelamente, in azienda, Bige, avendo dei forti sospetti sull'operato di Fusun, si mette ad indagare... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 29 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 29 agosto 2025 - Enver va da Mahir per recuperare il telefono di Bahar con le foto di Sarp, ma l'uomo gli rivela di averlo visto di recente. Sconvolto il sarto affronta Sirin, la quale gli conferma che Sarp sia ancora vivo, però aggiunge anche di non sapere dove si trovi. Inoltre, Sirin lo supplica di tenere la bocca chiusa. Enver insiste, e allora la figlia compie un gesto disperato per fermarlo. Tuttavia, lui continua a non sentire ragioni. Al contempo, Julide si presenta da Enver per chiedergli un favore. Infine, Jale consiglia ad Hatice di far rinchiudere Sirin in un ospedale psichiatrico... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 25 al 29 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 29 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 agosto 2025 - Alonso chiede a Catalina e Manuel di aiutarlo a decidere se accettare o meno l'accordo che gli ha proposto il duca de Carril. Intanto, Cruz paga Gloria e le dice che non avrà più bisogno di lei, visto che Jana è fuggita e, a quanto pare, non farà più ritorno a La Promessa. Dopodiché, la marchesa informa Petra: ha le informazioni che le aveva chiesto di cercare sulla defunta moglie di Ricardo. Curro, invece, si scontra di nuovo con Lorenzo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 31 agosto 2025.