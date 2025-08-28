TGCom24
Beautiful
Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 agosto 2025: Eric rincuora Ridge, non ha nessun rancore verso di lui

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 agosto 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, il confronto tra Ridge ed Eric si concluderà e nel migliore dei modi.

Il confronto tra Ridge ed Eric finirà nel migliore dei modi. Nella puntata di Beautiful in onda il 29 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il patriarca racconterà alla famiglia della sua esperienza pre-morte, in cui ha visto lo spirito di Stephanie. Questa confessione farà venire i brividi a suo figlio, che gli chiederà – fuori dai denti – se lui sia arrabbiato con lui per averlo fatto operare. Il Forrester senior si affretterà a rincuorare il suo ragazzo e gli confesserà di non aver mai sperato di tornare a casa come invece è successo e di non poter essere più felice di così. Intanto Poppy e Bill pranzeranno a Il Giardino e lo Spencer non perderà occasione di punzecchiare Sheila. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Eric racconta di aver visto il fantasma di Stephanie

Eric è tornato a casa e per Ridge è stata l’occasione per mettere in chiaro le cose tra loro. Il Forrester ha avuto molta paura di aver ferito suo padre e di averlo costretto a una vita che non desiderava e tremerà ancora di più quando Eric racconterà di aver ricevuto la visita dello spirito di Stephanie. Ridge strabuzzerà gli occhi e si sentirà in colpa per aver privato il suo genitore di raggiungere sua madre, di cui sente la mancanza nonostante il suo amore per Donna. Il patriarca, vedendo suo figlio in grande difficoltà, si affretterà a rincuorarlo.

Eric rincuora Ridge nella puntata di Beautiful

Eric si renderà subito conto che Ridge si sente in colpa e non vorrà che suo figlio continui a stare male. Non vorrà in nessun modo che lui pensi di avergli rovinato la vita o peggio, di avergli impedito di raggiungere sua madre. Il patriarca confesserà di essere stato contento di rivedere Stephanie ma di essere altrettanto felice di essere tornato a casa, dove lo aspettava la sua famiglia e le persone che più lo amano. Eric rincuorerà Ridge confermandogli di essere più che mai soddisfatto di come si sono evolute le cose. Lo stilista potrà tirare un sospiro di sollievo.

Beautiful Anticipazioni: Bill tormenta Sheila

Poppy ha accettato l’invito a cena di Bill e i due si sono incontrati a Il Giardino. Deacon ha dato a Sheila il compito di occuparsi del loro tavolo. Lo Spencer non perderà occasione di tormentare la Carter e racconterà alla Nozawa, in parte, quello che ha combinato la criminale. I due cambieranno subito argomento e si lasceranno andare, di nuovo ai ricordi del festival a cui hanno partecipato. Presa dall’entusiasmo, Penelope si lascerà andare a un ballo sfrenato e Bill la guarderà estasiato, per poi unirsi a lei in mezzo ai tavoli. I due cominceranno a dare spettacolo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

