Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 29 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Fusun continua a tramare nell'ombra, mentre Bige ha dei sospetti sempre più forti su di lei...

If you Love Anticipazioni 29 agosto 2025: Fusun continua a tramare nell'ombra, ma qualcuno potrebbe inchiodarla!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 29 agosto 2025 alle 15:10, Fusun convince Firuze a firmare un contratto con Arcali a proprio favore, e le fa una promessa - che forse non manterrà -. Intanto, Ates viene convocato a scuola dalla Commissione Disciplinare per rispondere ad alcune accuse mosse dai genitori di un alunno coinvolto nella rissa con Ilgaz, Aydos ed il rosso stesso. Purtroppo, il rosso non farà che peggiorare le cose. Dopodiché, durante una vacanza organizzata con i ragazzini, Ates e Leyla si riavvicinano, anche se decidono di reprimere gli impulsi, per il bene di tutti. Parallelamente, in azienda, Bige, avendo dei forti sospetti sull'operato di Fusun, si mette ad indagare...

If you Love: Bige sospetta di Fusun...

Fusun è sempre più diabolica, ed inarrestabile. La donna è una ladra: ha rubato alcuni bozzetti, contenuti in una scatola che poi Leyla e Baris hanno trovato e nascosto nella cameretta della piccola Berit. Ora, come se non bastasse, Fusun sta convincendo la madre di Leyla, Firuze, a firmare un contratto con Arcali a proprio favore, promettendole che non interferirà tra lei e la figlia. Ma ci sarà da fidarsi? Al contempo, in azienda, Bige sta facendo delle domande sulla nuova collezione disegnata dalla zia di Ates, poiché sospettosa che Fusun si sia indebitamente impossessata dei disegni che in passato realizzò la defunta Julide Arcali...

Ates mette i fratellini nei guai... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Ates riceve una chiamata da parte del preside della scuola dei ragazzini, già consapevole di quale sarà l'argomento di discussione. La Commissione Disciplinare lo sta convocando per rispondere ad alcune accuse che sono state mosse dai genitori di un alunno coinvolto nella rissa con Ilgaz, Aydos ed il rosso stesso. Purtroppo, però, la situazione non farà che peggiorare ulteriormente. Infatti, Ates, provocato dal padre del giovane, perderà del tutto le staffe, ed i suoi fratellastri ne pagheranno le conseguenze, venendo sospesi per una settimana!

Ates e Leyla si riavvicinano, nelle Anticipazioni della puntata del 29 agosto 2025 di If you Love

Ates e Leyla sanno di non poter divorziare, altrimenti perderebbero la custodia dei ragazzini, e sanno anche di dover fare in modo che questi ultimi risentano il meno possibile dei loro continui screzi. Così, mentre fingono di essere una coppia di sposini felici, organizzano una vacanza insieme ai bambini. Durante queste belle giornate all'insegna della spensieratezza e tranquillità, però, Ates e Leyla finiranno con il riavvicinarsi sempre di più. Nonostante siano ben consapevoli di che cosa provino l'uno per l'altra, di comune accordo stabiliscono di restare al proprio posto, soffocando gli impulsi... Ce la faranno?

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

