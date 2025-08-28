La forza di una donna Anticipazioni 29 agosto 2025: Enver viene a sapere che Sarp è vivo e...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 29 agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che Enver scopre che Sarp non è morto e vuole incontrarlo!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 agosto 2025 attorno alle 17:00, Enver va da Mahir per recuperare il telefono di Bahar con le foto di Sarp, ma l'uomo gli rivela di averlo visto di recente. Sconvolto il sarto affronta Sirin, la quale gli conferma che Sarp sia ancora vivo, però aggiunge anche di non sapere dove si trovi. Inoltre, Sirin lo supplica di tenere la bocca chiusa. Enver insiste, e allora la figlia compie un gesto disperato per fermarlo. Tuttavia, lui continua a non sentire ragioni. Al contempo, Julide si presenta da Enver per chiedergli un favore. Infine, Jale consiglia ad Hatice di far rinchiudere Sirin in un ospedale psichiatrico...

La forza di una donna: Enver scopre che Sarp è vivo...

Enver ha portato il telefono di Bahar da Mahir affinché quest'ultimo riuscisse a ripararlo. L'uomo gli ha spiegato quanto il cellulare in questione fosse importante, visto che contiene le foto del defunto Sarp, tutto ciò che resta ai piccoli Nisan e Doruk del loro compianto papà. A questo punto, però, Mahir fa sapere ad Enver di essere sicuro di aver recentemente visto questo Sarp in carne ed ossa: è entrato nel suo negozio, e si è incontrato con Sirin. Il sarto è sotto shock: ha capito che Mahir non può essersi sbagliato, quindi il giovane non può essere morto!

Enver mette Sirin alle strette... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver, ancora sconvolto dalla scoperta che ha appena fatto, si dirige in tutta fretta da Sirin e la mette alle strette. Lei si vede costretta ad ammettere che Sarp è ancora vivo, ma aggiunge di non avere la minima idea di dove si trovi al momento. Inoltre, Sirin supplica il padre di tenere la bocca chiusa su questa faccenda, visto che sono in pericolo di vita: qualcuno la sta minacciando da quando lo ha incontrato per puro caso in quel negozio di telefonia. Enver, però, non è più disposto a "reggere il gioco" alla figlia come ha fatto in passato, tanto che si dice pronto ad andare alla polizia!

Jale dà un consiglio ad Hatice, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 29 agosto 2025 de La forza di una donna

Enver non sente ragioni: ora che sa che Sarp non è morto come tutti credono, è determinato a recarsi alla polizia. Sirin, per convincerlo a tenere la bocca chiusa, porta lui ed Hatice al cimitero, dove ci sono le finte tombe di Bahar, Nisan e Doruk. Nonostante ciò, Enver continua ad insistere sul fatto che pretende che lei gli organizzi un incontro con il genero, altrimenti si recherà alla centrale per denunciare tutto. Al contempo, però, Julide lo spiazza, presentandosi al suo cospetto e gli chiede di portarla a trovare la nuora ed i nipotini. Jale, invece, sta dando un consiglio spassionato ad Hatice: forse dovrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di rinchiudere la secondogenita in un ospedale psichiatrico...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.